Оппозиция на Украине назвала западную помощь рэкетом

Депутат Рады Дубинский назвал западную помощь Украине рэкетом

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал на то, что украинцев «из каждого утюга» убеждают, что Украина воюет за будущее Европы и США, однако с этой позиции деньги стране должны выделяться безвозвратно, но США готовы выделять только в долг.

«При этом общая задолженность Украины в 50 млрд долларов увеличилась за время войны до 150 млрд долларов (это без учета последнего пакета помощи ЕС)», – отметил Дубинский.

Также он добавил, что в Сенате Штатов уже предложили давать Украине деньги в долг под залог полезных ископаемых.

«Как говорят, сорян (извините – прим. ВЗГЛЯД), ребята, или отдавайте права на свои полезные ископаемые, или вам конец… В 1990-е годы это называлось словом «рэкет», сейчас – международной финпомощью», – подчеркнул депутат.

Кроме того, Дубинский возмутился и тем, что никто из «украинских лжепатриотов» никак не отреагировал на это заявление, хотя «ничего, кроме возмущения, такое предложение вызвать не может».

Напомним, Палата представителей США отложила голосование по выделению помощи Украине до 28 февраля.

