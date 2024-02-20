С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).2 комментария
Путин призвал привлекать в Россию квалифицированных специалистов
Путин призвал миграционные службы привлекать в Россию квалифицированных специалистов
Власти будут ориентировать миграционные службы на привлечение в Россию высококвалифицированных специалистов, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».
«Нам нужны высококвалифицированные специалисты – и здесь точно совершенно нам нужно <…> наши миграционные службы ориентировать таким образом, чтобы к нам на постоянное жительство, на работу, на жительство вообще приезжали люди с высоким уровнем интеллекта и квалификации», – подчеркнул Путин, ответив на вопрос итальянской студентки Ирены Чеккини, желающей получить российское гражданство, передает ТАСС.
Глава государства заявил, что «российские миграционные службы пока до этого не доросли. «Есть над чем работать», – улыбнулся Путин.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, утверждающее план мероприятий по реализации концепции миграционной политики на 2024-2025 годы.
Ранее Путин поручил к 1 июля подготовить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях.