Гаврилов: Запад ответил хамством на распространение интервью Путина Карлсону

Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.9 комментариев
Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.9 комментариев
Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?4 комментария
Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.5 комментариев
Сбежавшие из Авдеевки солдаты ВСУ рассказали, что российские войска наблюдали за ситуацией в городе при помощи дронов, и четко знали, где находятся позиции ВСУ и их перемещение, передает «Лента.ру».
По словам украинских военных, сначала ВС России ведут мощные артобстрелы и сброс КАБов по позициям, дорогам и тылам, фронтовым ПВО. После этого в воздух поднимается масса FPV-дронов, которые добивают любое движение ВСУ, в это же время идет подвоз пехоты на бронетранспортерах по флангам. При этом российская пехота атакует малыми группами, обходит опорные пункты.
Украинские военные отметили, что россияне, взяв новые позиции, тут же подвозят технику и быстро оборудуют мощные укрепления, в отличие от ВСУ.
Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.
Депутат Госдумы Водолацкий: Высший офицерский состав ВСУ покинул Купянск из-за продвижения ВС России
Как указал Водолацкий, ВС России перемалывают укрепрайоны и продвигаются там вперед, ничто не может остановить российские вооруженные силы для того, чтобы Купянск тоже вернулся в состав России. По его словам, из Купянска уже убежали все высшие украинские офицеры, которые находились в штабах, и теперь все штабы переместились за Купянск.
«И те чиновники, которые прибыли из Киева и Западной Украины для управления Купянском и районом, тоже, нагрузив машины награбленным имуществом, убежали из Купянска», - сказал он, передает ТАСС.
Депутат уточнил, что оставление Купянска украинскими офицерами и чиновниками является сигналом для военных ВСУ, продолжающих находиться в городе, поэтому для них самым верным решением будет сдаться в плен. Водолацкий добавил, что продвижение российских сил на упомянутом участке фронта уменьшит количество обстрелов со стороны украинских войск.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ на Купянском направлении уничтожили до 40 военнослужащих, танк, три бронетранспортера и три пикапа, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две гаубицы Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.
Сестра Ким Чен Ына поблагодарила Путина за подаренный лидеру КНДР автомобиль российского производства
Она назвала подарок «ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран», а также отметила, что автомобиль является «самым лучшим подарком», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что марка и модель подаренной машины не указываются. Однако ТАСС напоминает, что во время визита в Россию в сентябре прошлого года лидер КНДР осмотрел Aurus.
«Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную машину российского производства президент РФ Владимир Владимирович Путин», – передает РИА «Новости» сообщение ЦТАК.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей космодрома Восточный.
Он сообщил, что судно «Хабаровск» стало «Мариуполем», судно «Звенигород» – «Севастополем», а «Иваново» переименовали в «Геническ». По словам Москаленко, таким образом в пароходстве избавились от «деятелей коммунистического режима и российских городов», пишут «Известия».
Стоит отметить, что Мариуполь находится в ДНР, Геническ – в Херсонской области, а Севастополь – в Крыму. Все они входят в состав Российской Федерации.
Ранее в Киеве переименовали ряд городских библиотек – они больше не называются в честь Максима Горького, Владимира Маяковского и Константина Симонова, как это было еще в советские времена.
Медведев подчеркнул, что мир изменился, технологии изменились, дроны на удивление военных стратегов «неожиданно заняли такое место, что они причиняют непоправимый ущерб», передает ТАСС.
Напомним, в воскресенье Медведев прилетел в Грозный. Ранее он сообщил о докладе Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину с идеями, которые могут улучшить общую ситуацию в спецоперации.
Япония стала самым крупным донором финансовой помощи Киеву в 2024 году
Он уточнил, что по итогам I квартала объем помощи от Японии составит около 2,2 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и попросил поставить на Украину новое вооружение, а именно ракеты дальностью более 300 км. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет запасного плана действий относительно дальнейшего оказания помощи Киеву.
На Украине сообщили о подрыве неизвестными железной дороги в Винницкой области
Издание пишет, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что взрывом повреждено железнодорожное полотно, при этом состав поезда не пострадал из-за того, что машинист успел экстренно затормозить. По данным газеты, в двух вагонах из 11 были мука и гипсовые плиты, остальные были пустые, передает РИА «Новости».
Источник издания сообщает, что СБУ открыла уголовное дело по статье о диверсии. На месте происшествия были найдены провода, антенна, элементы питания, фрагменты клейкой ленты, пара перчаток.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области Украины взорвался эшелон, перевозивший 60 тонн боеприпасов НАТО для украинской армии, подрыв якобы организовали местные партизаны.
Глава СВР Нарышкин: Угнавший вертолет Ми-8 летчик Кузьминов давно стал моральным трупом
Нарышкин напомнил, что в России «принято о покойнике или хорошо, или ничего». Тем не менее глава СВР назвал якобы убитого в Испании Кузьминова предателем и преступником, передает РИА «Новости».
Напомним, Кузьминов угнал российский военный вертолет Ми-8 и переправил его на Украину, накануне испанские и итальянские СМИ написали, что Кузьминов якобы был убит в Испании.
В Испании подтвердили убийство Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал на Украину российский военный вертолет
Речь идет о мужичине, тело которого было обнаружено с огнестрельными ранениями 13 февраля, передает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.
Отмечается, что изначально гражданская гвардия, расследующая дело, заявила, что речь идет о 33-летнем украинце, но затем в МВД признали, что личность умершего мужчины могла быть установлена неверно.
Ранее сообщалось, что гражданская гвардия Испании не смогла подтвердить информацию о возможной смерти Максима Кузьминова, угнавшего военный вертолет из России.
До этого итальянский ресурс Il Corrispondente со ссылкой на собственный источник в Гражданской гвардии Испании сообщил, что Кузьминов был убит 13 февраля 12 выстрелами, после чего его тело переехал автомобиль киллеров.
Испанские СМИ сообщили, что в Испании найдено тело, предположительно, летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину. Мужчину застрелили возле гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте.
Позже официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил смерть Кузьминова.
В разведке Украины подтвердили смерть угнавшего вертолет из России летчика
Юсов подтвердил факт смерти летчика, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, передает ТАСС.
При этом RT в своем Telegram-канале сообщает, что Eureka News удалило сообщение о смерти Кузьминова. Пост убрали из соцсети X и Telegram.
Ранее испанские СМИ сообщили, что в Испании найдено тело, предположительно, летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину. Мужчину застрелили возле гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте.
В августе прошлого года стало известно, что российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлился на нем в Харьковской области – на территории, подконтрольной ВСУ. Позже пилот заявил, что угнал вертолет для вооруженных сил Украины. На борту угнанного Ми-8, помимо Кузьминова, находились двое военнослужащих, которые погибли.
Глава венгерского МИД заявил, что нет смысла накладывать вето на новый пакет санкций, потому что из него исключены все позиции, которые ударили бы по экономике Венгрии, передает ТАСС.
Сийярто отметил, что, по его мнению, Европейский союз принимает неправильное решение, вводя очередной пакет санкций против России.
Ранее глава МИД Венгрии сообщил, что новый пакет антироссийских санкций не имеет смысла, это демонстративный шаг под годовщину спецоперации в угоду Вашингтону.
Издание Politico сообщило, что новый пакет санкций ЕС против России будет носить «символический» характер из-за жестких временных рамок на его утверждение.
Вице-премьер Украины Федоров назвал отключение Starlink в новых регионах России катастрофой
Федоров в интервью украинским СМИ назвал возможное решение компании американского предпринимателя Илона Маска катастрофой для киевского режима, поскольку данные терминалы играют важную роль в обеспечении действий ВСУ. Именно от них, по его словам, зависит работа украинских БПЛА, передает РИА «Новости».
Вице-премьер Украины рассказал, что со SpaceX уже обсуждает способ «заставить наши Starlink работать, а остальные – нет». Детали переговоров он при этом не стал раскрывать.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink, которые ВСУ применяют на линии боевого соприкосновения, не дали им ощутимого преимущества перед Российской армией.
Издание пишет, что в политических кругах Украины ходят слухи о том, что президент Владимир Зеленский обеспокоен вопросом своей легитимности после 20 мая 2024 года, когда истечет срок его полномочий. Согласно конституции страны, при военном положении полномочия правительства продлеваются автоматически. Зеленский, согласно сообщению, намеревается поставить на пост премьер-министра страны Ермака, как ключевого члена команды, тем самым укрепив свои позиции, передают «Известия».
По данным издания, президент хочет сделать такой шаг, чтобы действующий премьер-министр Денис Шмыгаль «не имел возможности подорвать легитимность президента».
Весной 2024 года на Украине должны состояться президентские выборы, но нынешние власти страны не хотят их проводить, объясняя такое решение военным положением.
«Прекратить полномочия членов наблюдательного совета государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Григорьева А. И. и Суровикина С. В.», – говорится в указе президента, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации.
Другим пунктом этого документа глава государства включил в набсовет Роскосмоса командующего Космическими войсками, замглавкома ВКС Александра Головко и председателя научно-технического совета – заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Андрея Тюлина.
В конце октября генерал-полковник Виктор Афзалов был назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) вместо Суровикина, которого освободили от должности в связи с переходом на другую работу.
Волна увольнений из запаса поднялась в начале февраля, когда министр обороны Антти Хяккянен заявил, что резервистам будет запрещено уходить с военной службы. Позже министр смягчил слова, пояснив, что проблема является незначительной, однако в будущем нужно будет разобраться с глубинными причинами этого явления, передает «Фонтанка».
В 2024 году из резерва ушли 1435 человек, в феврале – 1200. За 2023 год резерв покинули 1650 человек. По законам Финляндии, уволившийся со службы резервист должен переходить на гражданскую службу через систему непрерывного образования.
Директор профильного отдела гражданской службы Микко Рейонен сообщил, что в этом году было запланировано 44 курса повышения квалификации, однако на данный момент осталось только 30 вакансий. Около 600 человек, ушедших из резерва, пока не могут пройти курсы переподготовки.
Ранее спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина в интервью агентству Арменпресс заявил, что одни из самых крупных учений НАТО Steadfast Defender 2024, которые начнутся в феврале, направлены на сдерживание России.