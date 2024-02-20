Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.0 комментариев
Пекин назвал неприемлемыми санкции США за сотрудничество с Россией
Пекин назвал неприемлемыми санкции США против китайских компаний за сотрудничество с Россией
Китай считает неприемлемым возможное введение Вашингтоном санкций против китайских компаний за сотрудничество с Россией, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Она уточнила, что Китай имеет право осуществлять нормальное сотрудничество со всеми странами.
Пекин выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН, передает ТАСС.
Китай будет и дальше принимать необходимые меры для защиты законных интересов для защиты законных прав и интересов китайских компаний.
Ранее телеканал CNBC сообщил, что Белый дом изучает возможность введения санкций в отношении китайских компаний, которые подозревают в помощи России в конфликте на Украине.