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Грузия официально опротестовала упоминание Мюнхенской конференцией Иванишвили как «пророссийского олигарха»
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили во время встречи с вице-президентом Мюнхенской конференции по безопасности Бенедиктом Франке заявил об «ангажированности» при подготовке документов форума, в которых почетный председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили упоминается как «пророссийский олигарх», ответственный за якобы отступление Грузии от демократии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В сообщении МИД Грузии в понедельник говорится, что отчет конференции основан на «информации ангажированных лиц».
Стороны договорились сотрудничать, чтобы информация о Грузии была объективной и «для утверждения позитивного имиджа Грузии».
Ранее генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал «обычной проплаченной грязью, замаскированной под лоббизм» оценки о Бидзине Иванишвили Мюнхенской конференцией по безопасности.
«Мы защитим интересы государства в ответ на это давление об открытии «второго фронта» или введения санкций (против России), мы не сделаем себе харакири», – заявил он.