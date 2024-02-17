Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?31 комментарий
«Прогресс МС-26» с конфетами и научным оборудованием причалил к МКС
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-26» пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС), следует из трансляции Роскосмоса.
Корабль причалил к станции в автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, с борта МКС – космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС), Николай Чуб и Константин Борисов, сообщает ТАСС.
Корабль в общей сложности доставил 2 518 кг грузов, среди которых 580 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах. В грузовом отсеке корабля прибыли 1 478 кг различного оборудования и материалов.
Как сообщили в службе психологической поддержки российских космонавтов, грузовой корабль доставил на станцию шоколадные конфеты с исключительно натуральным составом, сделанные на фабрике «Красный октябрь».
Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-26» стартовала в 06:25 мск с космодрома Байконур в четверг.