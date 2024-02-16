Народный фронт вручил премию «Команда Путина» активным жителям регионов

В Алтайском крае почетные грамоты лауреатам вручили заместитель губернатора региона Денис Губин и сенатор Наталья Кувшинова. На мероприятии помимо вручения почетных знаков «Команда Путина» была организована выставка графических портретов в рамках проекта Народного фронта «Герои фронта и тыла нашего времени», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.



Знаки отличия активным и неравнодушным жителям Иркутской области вручили глава региона Игорь Кобзев и руководитель департамента Народного фронта по работе с регионами СФО и ДФО Ирина Родина. Почетные грамоты и награды получили 23 иркутянина.

В Тамбовской области Команду Путина пополнил 21 человек. Премии им вручили губернатор региона Максим Егоров и член Центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина. «Многие, кто сегодня будет награжден, бывали на территориях, которые вернулись в состав нашей необъятной Родины, помогали нашим бойцам, ходили за так называемую ленточку и много делают для того, чтобы приблизить нашу победу. Я очень горд нашими тамбовскими героями», – заявил Егоров.

В Пермском крае знаки отличия вручили губернатор региона Дмитрий Махонин и представитель Центрального исполкома Народного фронта Александр Матрос. Лауреатами премии в Пермском крае стали 15 человек. Среди них – учителя, врачи, шахтеры, военные деятели, спасатели, актеры, спортсмены, волонтеры.

Почетные грамоты и знаки «Команда Путина» 21 лауреату в Волгоградской области вручили заместитель губернатора региона Геннадий Шевцов и участник Команды Путина, известный российский хоккеист, олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

Также церемония награждения прошла в Самарской области. Премии лауреатам вручили представитель Народного фронта, телеведущая Первого канала Полина Цветкова и врио вице-губернатора – руководитель департамента внутренней политики региона Дмитрий Кочергин.

В Пензенской области премией «Команда Путина» были отмечены 18 человек. Также прошло награждение волонтеров и активных предпринимателей за участие в сборе пожертвований для защитников рубежей нашей Родины. Почетным гостем мероприятия стал представитель Народного фронта, народный артист России Андрей Соколов.

Премия «Команда Путина» инициирована в 2022 году Народным фронтом, лидером которого является президент России Владимир Путин. Ее главная цель – выразить благодарность и общественное признание людям, проявившим активную гражданскую позицию. Народный фронт уже провел вручения премии «Команда Путина» в десятках городов России, первыми из них стали Донецк и Луганск.