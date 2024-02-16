К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.0 комментариев
Американцам в США грозит 15 лет тюрьмы за «российскую пропаганду»
Троим американцам в США грозит 15 лет тюрьмы за «российскую пропаганду»
Троих американских граждан могут приговорить к 15 годам тюремного заключения за участие в конференции в России в 2014 году, заявил глава неправительственной организации (НПО) «Центр политических инноваций» и координатор американской молодежной делегации на Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в Сочи с 1 по 7 марта, Калеб Маупин.
«Министерство юстиции США предъявило обвинения Джесси Невелу, Пенни Хессу, Омали Ешителе. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Суд назначен на сентябрь», – приводит его слова ТАСС. Заявление прозвучало на пресс-конференции в ООН.
«Администрация Байдена обвиняет их в том, что мы собираемся сделать – в участии в международной конференции в России. <...> Это совершенно возмутительно. Это атака на свободу собраний, свободу путешествий, свободу слова», – подчеркнул Маупин.
По его словам, их задержали в связи с тем, что в 2014 году они участвовали в конференции в России. Затем им предъявили обвинения в «распространении российский пропаганды», сказал он.
В апреле прошлого года американские власти обвинили четырех соотечественников и трех россиян в якобы проведении информационной кампании по оказанию влияния в Соединенных Штатах в интересах Москвы. Обвинения предъявлены россиянам Александру Ионову, Алексею Суходолову и Егору Попову, а также американцам Омали Ешителе, Пенни Хессу, Джесси Невелу и Огустусу Ромейну. Всем инкриминировалось участие в сговоре с целью привлечь американских граждан к действиям в качестве «незаконных агентов правительства России в США».