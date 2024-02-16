  • Новость часаБайден поручил наладить контакт с Россией по противоспутниковому оружию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Азербайджан выбрал нового врага после Армении
    Путин назвал Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире
    Украинских военных заставят учить солдат НАТО урокам СВО
    Синоптик раскрыла процент оправдываемости зимних народных примет о погоде
    ВСУ начали частичный отход из Авдеевки
    Путин: Лукашенко поддерживает строительство ВСМ от Москвы до Минска
    Столтенберг: Украинские события могут произойти на Тайване
    ВС России поразили завод по ремонту авиадвигателей для ВСУ
    Украинский генерал заявил, что Сырский столкнулся с проблемами Залужного
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли Европа стать новой Украиной

    Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.

    13 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    9 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Донбасс – не «чистилище» для заблудших звёзд

    За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.

    25 комментариев
    16 февраля 2024, 00:39 • Новости дня

    Путин поручил выстроить логистику для производства скоростных поездов

    Путин поручил выстроить логистику для производства скоростных поездов в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил Минтрансу и другим профильным ведомствам заняться выстраиванием логистических цепочек и кооперации для производства в России высокоскоростных поездов.

    «Подчеркну, это важнейший технологический проект для нашего машиностроения в целом», – сказал Путин на совещании в Нижнем Тагиле.

    По его словам, в программе развития высокоскоростного сообщения должны принять «десятки, если не сотни» предприятий и научных институтов по всей стране. Именно поэтому «уже сейчас надо заниматься вопросами тесной кооперации, выстраивания эффективных производственных цепочек», подчеркнул президент.

    Ранее Путин предложил наладить производство высокоскоростных локомотивов на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. По его словам, для производства скоростных локомотивов «заделы все созданы», а завод «успешно проектирует и производит по-настоящему современную, передовую железнодорожную технику, электровозы и поезда».

    При этом президент подчеркнул, что вся железнодорожная техника собирается на отечественных материалах и комплектующих, оснащенных, кроме всего прочего, и российским программным продуктом.



    15 февраля 2024, 07:58 • Новости дня
    Трамп счел слова Путина «комплиментом»

    Трамп назвал «комплиментом» мнение Путина о том, что Байден более предпочтительный лидер США для России

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент США Дональд Трамп счел «комплиментом» слова российского лидера Владимира Путина о том, что для России Джо Байден предпочтительнее на посту главы американского государства, чем сам Трамп.

    Как заявил Трамп, «многие люди скажут, что это очень плохо». «Вовсе нет – это хорошо», – считает он. Трамп похвастался тем, что «остановил «Северный поток – 2». Он считает, что Путин назвал Байдена, поскольку тот «отдаст все, включая Украину, в качестве подарка». «Единственный президент из последних пяти, который ничего не давал России, известен как президент Дональд Трамп», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Напомним, отвечая на вопрос о том, кто для России предпочтительнее на посту президента США – Байден или Трамп, глава Российского государства заявил, что Байден, так как Байден – «человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации». Однако, подчеркнул Путин, Россия готова «работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ».

    Коментарии (10)
    15 февраля 2024, 19:33 • Новости дня
    Путин назвал Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире

    Путин похвалил работников УВЗ за производство танков для нужд СВО

    Путин назвал Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава российского государства Владимир Путин выразил благодарность сотрудникам «Уралвагонзавода» (УВЗ) за производство качественной техники, которая применяется в ходе СВО. Он назвал танки, выпускаемые заводом, лучшими в мире.

    «Хочу вас поблагодарить, как говорится в таких случаях, от себя лично, от наших ребят, которые используют вашу технику. Она достойна самых-самых хороших эпитетов. И Т-72 модернизированный, и Т-90М «Прорыв». Знаю, что ваши бригады выезжают и в зону специальной военной операции, работают там почти на линии соприкосновения, помогают нашим военнослужащим, восстанавливают технику. Здорово», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что предприятие производит технику хорошего качества. «Т-90 «Прорыв» – лучший танк в мире. Без всякого преувеличения. И ребята наши говорят, танкисты, да и противник то же самое признает. Лучшая машина в мире. Надо ее развивать. Инженеры и конструкторы работают над этим», – заявил Путин.

    Напомним, в четверг президент в ходе рабочей поездки по Свердловской области посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

    Коментарии (24)
    15 февраля 2024, 21:57 • Новости дня
    Путину показали новейший поезд «Финист»
    Путину показали новейший поезд «Финист»
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенту России Владимиру Путину во время посещения завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области показали новейший поезд «Финист», сообщил журналист Павел Зарубин.

    Зарубин в своем Telegram-канале написал, что российский лидер поздним вечером прибыл в еще один город Свердловской области и посещает еще одно крупное предприятие. По его словам, здесь раньше производили знаменитые «Ласточки», а теперь – «Финисты».

    Журналист отметил, что глава государства побывал в новейшем поезде «Финист».

    В презентации, подготовленной к приезду Путина, говорится, что потребности в подвижном составе, необходимом для эксплуатации на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, оцениваются в 44 высокоскоростных электропоезда, передает ТАСС.

    Главу государства проинформировали на предприятии, что необходимый парк подвижного состава для перспективных ВСМ в Екатеринбурге, Адлере и Минске может составить более 250 поездов.

    Перед совещанием по проекту строительства ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» он посетил комплекс сборки скоростных электропоездов ООО «Уральские локомотивы». Путина сопровождали экс-владелец группы «Синара» Дмитрий Пумпянский и генеральный директор АО «Группа «Синара» Виктор Леш.

    Ранее Путин, находясь в рабочей поездке в Свердловской области, посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

    Коментарии (0)
    15 февраля 2024, 15:00 • Новости дня
    В Совфеде указали на поддержку Западом террористической атаки ВСУ на Белгород

    Сенатор Долгов: Удар ВСУ по Белгороду был бы невозможен без поддержки западных государств

    В Совфеде указали на поддержку Западом террористической атаки ВСУ на Белгород
    @ t.me/zvezdanews

    Tекст: Евгений Поздняков

    Удар ВСУ по Белгороду лежит за гранью добра и зла. Обстрел мирных жителей с военной точки зрения лишен всякого здравого смысла. Это ужасное и бесчеловечное преступление, за которое всем виновным придется понести заслуженное наказание. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее мирные кварталы Белгорода подверглись обстрелу со стороны украинских военных.

    «По вине военного руководства Украины в Белгороде произошла ужасающая трагедия. В этих условиях характеристика «преступные» в отношении действий офиса Зеленского кажется недостаточной. Удары по мирным кварталам, умышленно нанесенные по наиболее многолюдным местам, представляют собой нечто, лежащее за гранью добра и зла», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Мы не можем оставить произошедшее без ответа. Виновные в трагедии должны предстать перед судом. Однако смыть ответственность за этот поступок просто сроком в тюрьме будет крайне непросто», – подчеркивает собеседник.

    «Замечу, что удар по Белгороду был бы невозможен без поддержки западных государств. США и ЕС предоставляют Украине вооружения. Обстрелы мирных кварталов ведутся в том числе и с молчаливого согласия Вашингтона и Брюсселя. Американские и европейские деятели, как соучастники, тоже должны понести ответственность», – уточняет он.

    «Каким образом – успеем решить. Важно, чтобы противник не чувствовал вседозволенность. Обстрелы Белгорода еще раз показали, что мы не просто так начали и проводим СВО. Москва борется с беспринципным злом, которое готово пойти на любые зверства ради достижения непонятных иллюзорных целей», – резюмирует Долгов.

    В четверг в Белгороде под ракетный удар попал торговый центр на улице Плеханова, в котором расположен магазин «Магнит» и аптека. Обстрел был совершен около 12:30 мск. По данным Минобороны, ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire чешского производства. Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 снарядов, отчиталось ведомство.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, в результате удара по городу погибли пять граждан, в том числе один ребенок. При этом 18 человек получили ранения, пятеро из них – дети.


    «В городе Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка пяти автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Руководитель Курской области Роман Старовойт назвал обстрел Белгорода «новым преступлением украинских нацистов». «Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые. Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей», – подчеркнул он. Губернатор выразил соболезнования жителям города и заявил о готовности оказать «любую помощь» соседнему региону.

    Также Россия вынесет на рассмотрение международных организаций, в том числе СБ ООН, атаку на Белгород со стороны ВСУ, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Напомним, 30 декабря 2023 года был совершен самый крупный по числу жертв, пострадавших и разрушений налет ВСУ на территорию России. В Белгороде в результате взрывов ракет погибло около 20 человек, больше 100 получили ранения. Спецкор газеты ВЗГЛЯД пообщался с теми, кто спасал детей, обустраивал бомбоубежища и восстанавливал город.

    Коментарии (26)
    15 февраля 2024, 21:28 • Новости дня
    WP: ВСУ начали частичный отход из Авдеевки

    WP: ВСУ начали частичный отход в районе Авдеевки и считают сдачу города вопросом времени

    WP: ВСУ начали частичный отход из Авдеевки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска начали частично покидать позиции в районе Авдеевки, военные заявили, что сдача города является лишь вопросом времени, пишет Washington Post (WP).

    «Украинские военные говорят, то, что им придется сдать город, это лишь вопрос времени, в четверг военные заявили, что частичный отход уже начался», – говорится в статье WP, передает РИА «Новости».

    По словам солдата ВСУ с позывным «Витамин», украинская армия вынуждена отступать под давлением ВС России, пишет газета.

    В статье при этом указывается, что находившиеся на прошлой неделе в районе Авдеевки журналисты стали свидетелями того, как в город прибывали новые украинские военные. Авдеевский коксохимический завод может быть «последним опорным пунктом» ВСУ в городе, предполагает WP.

    Ранее срочно передислоцированные в район Авдеевки штурмовики вооруженных сил Украины назвали сложившуюся на поле боя ситуацию «авдеевским адом».

    Коментарии (5)
    15 февраля 2024, 08:45 • Новости дня
    Путин раскрыл темы разговора с Карлсоном за кадром
    Путин раскрыл темы разговора с Карлсоном за кадром
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин рассказал, что после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном обсудил с ним демонизацию России на Западе.

    Путин в беседе с российским журналистом Павлом Зарубиным ответил на вопрос о том, что они с Карлсоном обсуждали после интервью.

    «Он (Карлсон – прим. ВЗГЛЯД) прошелся по своему плану, как я уже сказал и как я понял. И все, за рамки этого плана не выходил. Были некоторые другие темы, например, о которых, я считаю, важно было бы сказать. Но я не стал накручивать дополнительно темы, которые в разговоре со мной не поднимал журналист», – приводятся слова Путина в беседе с Зарубиным на сайте Кремля.

    «Поэтому вопрос демонизации России, связанный, скажем, с теми же межэтническими событиями, с еврейскими погромами в Российской империи, конечно, они должны были бы возникнуть и в ходе такой официальной части», – отметил российский лидер. «Но одной из тем, о которой мы с ним говорили, уже когда камеры были выключены, это как раз то, о чем говорил госсекретарь Соединенных Штатов, несколько раз господин Блинкен говорил об этом, о том, что его родственники, его прадед бежал из России от еврейских погромов», – добавил Путин.

    Российский лидер отметил, что эта тема постоянно возникает в разных странах мира, в США и в Европе. «Я повторяю, возникает с целью демонизации России, показать, какие здесь варвары, какие здесь живут негодяи и разбойники. А на самом деле если посмотреть на то, о чем сказал сегодняшний госсекретарь, и посмотреть не на политические лозунги, а на суть происходивших проблем, то многое и здесь становится ясно», – сказал глава государства, добавив, что все есть в архивах.

    «Например, прадед господина Блинкена действительно уехал из Российской империи. Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева. Возникает вопрос: господин Блинкен считает, что это исконно российская территория, Киев и прилегающие территории? Первое», – отметил Путин.

    «Второе. Если он говорит, что он бежал из России от еврейских погромов, то как минимум, хочу это подчеркнуть, он считает, что никакой Украины в 1904 году, а именно в 1904 году прапрадед господина Блинкена уехал из Киева в Соединенные Штаты. Значит никакой Украины там не было, если он говорит, что он бежал из России. Судя по всему, господин Блинкен наш человек. Только зря он делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу», – подчеркнул российский лидер.

    Путин заявил также, что Такер Карлсон является «опасным человеком» – журналист на интервью с ним избрал тактику терпеливого слушателя. Президент счел теоретически возможным арест Карлсона в США.

    Коментарии (11)
    15 февраля 2024, 10:23 • Новости дня
    Трамп-младший раскрыл смысл «тайного» послания Путина

    Трамп-младший: Путин дал понять, что может манипулировать Байденом

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин «произнес вслух тайную часть», которая заключается в том, что он предпочитает Джо Байдена на посту президента США, чем Дональда Трампа. Такую трактовку словам российского лидера дал Дональд Трамп-младший.

    Трамп-младший на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что Байден, по мнению Путина, «более предсказуемый».

    «Он (президент России – прим. ВЗГЛЯД) может играть на нем (Байдене – прим. ВЗГЛЯД), как на скрипке», – передает РИА «Новости» слова сына Дональда Трампа.

    Напомним, отвечая на вопрос о том, кто для России предпочтительнее на посту президента США – Байден или Трамп, глава Российского государства заявил, что Байден, так как Байден – «человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации». Однако, подчеркнул Путин, Россия готова «работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ».

    Трамп счел комплиментом слова российского лидера.

    Коментарии (3)
    15 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин продлил программу «Молодая семья»

    Путин заявил о продлении программы «Молодая семья» после 2025 года

    Путин продлил программу «Молодая семья»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Программа «Молодая семья» пользуется поддержкой государства и будет продлена и после 2025 года, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с рабочими «Уралвагонзавода».

    «Поддержка молодых семей, особенно семей с детьми – это безусловный приоритет, – подчеркнул глава государства. – Сохраним эту программу, уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025 год», передает ТАСС.

    «Не просто будем думать, а обязательно продлим эту программу за горизонт трехлетнего бюджетирования», – добавил он.

    Российский лидер также поручил представить предложения о дополнительных социальных гарантиях сотрудникам муниципалитетов.

    В поручении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что правительству необходимо представить предложения о дополнительных социальных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, а также работникам органов местного самоуправления, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в том числе о возмещении расходов по найму жилого помещения (компенсации расходов на приобретение или строительство жилого помещения), находящегося на территории соответствующего муниципального образования, предусмотрев механизмы финансирования указанных гарантий.

    Ранее Путин заявил, что семью нужно создавать как можно раньше, чтобы иметь возможность завести больше детей.

    Коментарии (4)
    15 февраля 2024, 22:35 • Новости дня
    Высокоскоростные поезда между Москвой и Петерургом будут ходить каждые 15 минут

    Савельев заявил, что высокоскоростные поезда между Москвой и Петерургом будут ходить каждые 10-15 минут

    Tекст: Денис Тельманов

    Поезда по высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом будут отправляться каждые 10-15 минут, заявил министр транспорта Виталий Савельев на совещании по развитию железнодорожного сообщения с участием президента России Владимира Путина.

    Заявление Савельева передает РИА «Новости».

    Он добавил, что время движения поезда из Москвы до Санкт-Петербурга составит 2 часа  15 минут, до Твери – 39 минут, из Санкт-Петербурга до Великого Новгорода – 29 минут.

    Савельев подчеркнул, что движение будет осуществлять компания «ВСМ две столицы», которую создадут на основе государственно-частного партнерства. Со стороны государства в ней будет участвовать Федеральное агентство железнодорожного транспорта Минтранса России.

    Коментарии (4)
    15 февраля 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин посетил новый цех на «Уралвагонзаводе»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, находясь в рабочей поездке в Свердловской области, посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, сообщил журналист Павел Зарубин.

    Зарубин в своем Telegram-канале опубликовал первые кадры посещения президентом «Уралвагонзавода».

    Как сообщает ТАСС, Путин в ходе посещения «Уралвагонзавода» осмотрел новый цех по изготовлению трансмиссий. Главе государства представили современные станки, а также образцы готовой продукции.

    Новый цех – уникальный производственный проект «Уралвагонзавода» не только по масштабам и срокам реализации, но и по уровню используемого оборудования, и по технологиям. Впервые в новейшей истории завода цех был возведен с нуля, оснащен «под ключ» и запущен в эксплуатацию. Общий бюджет проекта превышает 10 млрд рублей.

    Ранее сообщалось, что Путин прибыл с рабочей поездкой в Екатеринбург.

    Коментарии (0)
    15 февраля 2024, 22:16 • Новости дня
    Лифт с пассажиром упал в многоэтажке в Сургуте

    Tекст: Денис Тельманов

    Лифт с пассажиром упал в многоэтажке в Сургуте, сообщили в Следственном комитете России.

    Коментарии (3)
    15 февраля 2024, 16:18 • Новости дня
    Путин прибыл в Свердловскую область

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Екатеринбург.

    В Свердловской области глава государства посетит «Уралвагонзавод», где осмотрит цеха (в том числе сборочный цех, где производятся компоненты для бронетехники и представлены боевые машины) и пообщается с работниками предприятия, передает ТАСС.

    После этого у президента запланировано посещение предприятия «Уральские локомотивы». Также в программе: совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

    Ранее Путин осмотрел Тульский областной клинический онкологический диспансер, открытый в 2023 году, и пообщался с медицинским персоналом.

    Коментарии (0)
    15 февраля 2024, 21:59 • Новости дня
    Путин: Лукашенко поддерживает строительство ВСМ от Москвы до Минска

    Tекст: Ольга Иванова

    Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска вполне реально, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области.

    Путин рассказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает идею строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Минска, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин назвал реальным строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска. Он подчеркнул, что Россия, судя по всему, подошла к тому, чтобы реализовывать проекты высокоскоростного железнодорожного сообщения.

    Путин отметил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Петербург должна стать стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России.

    Ранее Путин, находясь в рабочей поездке в Свердловской области, посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

    Коментарии (0)
    15 февраля 2024, 09:59 • Новости дня
    Глава ВЦИОМ рассказал о пути россиян от «униженного патриотизма» 1990-х до веры в страну

    ВЦИОМ: Россияне испытывают страстное желание гордиться своей страной

    Tекст: Ольга Никитина

    У жителей России усиливается чувство гордости за страну, это движение, которое идет «одновременно и сверху, и снизу», заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров в прямом эфире в студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия».

    В ходе прямого эфира, который состоялся 14 февраля, обсуждались результаты исследования ВЦИОМ, согласно которым у жителей России усиливается чувство гордости за страну. Результаты опроса были опубликованы 31 января и вызвали резонанс в экспертной среде.

    «Это движение, идущее одновременно и сверху, и снизу. Есть запрос на гордость, есть страстное желание гордиться своей страной и есть предложение, государственная заинтересованность в том, чтобы дать людям основания для такой гордости», – сказал Федоров.

    По его словам, опросы, посвященные гордости, происходят регулярно. Эксперт выделил несколько тематических кластеров этой категории. Первый кластер посвящен гордости за страну во всем ее географическом многообразии. Второй – народ, его характер, качества и традиции. Третий – достижения в культуре, искусстве, науке и технике. Четвертый кластер – гордость за историю страны. Все это, по мнению эксперта, в совокупности помогает гражданам в трудные времена сохранять уверенность в себе.

    Также на формирование гордости, по словам главы ВЦИОМ, влияет внешняя оценка страны, а также внутренние факторы, такие как твердый курс на борьбу сильным блоком западных стран, рост экономической мощи России и консолидация ее жителей.

    Федоров считает, что в желании гордиться страной эмоциональное и рациональное начала взаимодополняют друг друга. При этом эмоции помогают человеку быстрее переключаться и принимать решения. Рациональный запрос помогает конвертировать гордость в конструктивные действия.

    Оценивая трансформацию чувства патриотизма у россиян, Федоров заявил, что на этом треке страна прошла путь от «униженного патриотизма» середины 1990-х годов прошлого века до патриотизма с положительным знаком в наши дни. Среди наиболее характерных проявлений патриотизма ВЦИОМ называет веру в Россию, стремление защищать ее и помогать ей. Еще одной гранью патриотизма, по словам эксперта, стало желание говорить правду о своей стране, какой бы она ни была.

    ВЦИОМ, как отметил Федоров, фиксирует позитивную реакцию посетителей выставки «Россия» на это масштабное мероприятие. «Выставка «Россия» – хороший пример, когда государство, чувствуя запрос людей, предлагает яркие форматы. Это непросто – поймать запрос, осознать его и сделать эффективное предложение. Мне кажется, это получилось. Приятно, когда есть возможность увидеть за короткое время обилие примеров и оснований для нашей гордости», – сказал он.

    В контексте будущих трендов Федоров отметил, что в декабре 2023 года, по данным ВЦИОМ, был зафиксирован исторический рекорд социального оптимизма. Для того чтобы это чувство не переросло в разочарование, считает эксперт, оно должно найти подтверждение в реальности, что и входит в задачи государства.

    Трансляцию программы можно посмотреть на RuTube-канале студии ЭИСИ на выставке «Россия».

    Студия ЭИСИ на площадке Международной выставки-форума «Россия» стала точкой сборки экспертизы по событийному ряду выставки и общественно-политической повестки в целом. Ведущие российские политологи, социологи, общественные деятели и журналисты регулярно собираются в студии, чтобы в формате живого диалога анализировать смысловое поле выставки и важные события в жизни страны. Студия ЭИСИ находится на втором этаже павильона 75 ВДНХ, где представлены экспозиции всех регионов России.

    Коментарии (0)
    15 февраля 2024, 19:17 • Новости дня
    Путин поддержал предложение учредить госнаграду для трудовых династий

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин во время встречи с рабочими «Уралвагонзавода» одобрил предложение учредить государственную награду для трудовых династий.

    «Хорошая идея, честно говоря, мне в голову не приходила», – прокомментировал президент соответствующее предложение одного из рабочих, передает ТАСС.

    Путин напомнил, что недавно в России был учрежден знак «За успехи в труде» и орден «За доблестный труд». «Но так, чтобы как-то развернуться в сторону трудовых династий, в голову мне не приходило. Идея хорошая», – добавил глава государства.

    Он пообещал поручить своей администрации и правительству продумать реализацию такого предложения.

    Напомним, 1 февраля Путин разрешил награждать трудовые коллективы орденами Гагарина, «За доблестный труд», Александра Невского, «За морские заслуги», Почета, Пирогова, «За заслуги в культуре и искусстве».

    Коментарии (0)
    Главное
    Число погибших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до семи
    В Варшаве заговорили о российских репарациях Польше за Вторую мировую войну
    Патрушев обсудил с коллегой из Ирана безопасность на Ближнем Востоке и в Азии
    Высокоскоростные поезда между Москвой и Петерургом будут ходить каждые 15 минут
    В Италии русская и украинская эскортницы подрались на вызове у клиента
    Разработчики игры «Смута» показали «самого необычного противника» в игре
    Макаревич устроил скандал из-за стейка в дорогом ресторане США

    Россия нашла способы разнообразить торговлю с Китаем

    Главная задача России в мировой торговле – развитие партнерства с Китаем, заявил глава МИД Сергей Лавров. За 20 лет торговля двух стран выросла аж в 20 раз и в последние годы ставит рекорд за рекордом. Где искать новые точки роста торговых потоков? Что Россия может еще предложить Китаю, а что хотела бы получить от китайцев взамен? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные посольства лишают канала вербовки агентуры в России

    В МИД поддержали идею законодательно лишить иностранные загранучреждения статуса работодателя в России. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая с докладом в Госдуме. В чем заключается суть этой инициативы, как ее реализация скажется на работе иностранных дипломатов в России и главное – почему этот вопрос оказался критически важным для национальной безопасности страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Сырский отправил в Авдеевку отборных нацистов

    В Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ. Речь идет о 3-й штурмовой бригаде, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Почему именно их отправляют на этот участок фронта и какие военно-политические цели в данном случае преследует противник? Подробности

    Перейти в раздел

    США пугают мир «российским ядерным спутником»

    «Серьезная угроза национальной безопасности» внезапно усмотрена американской разведкой в неких «ядерных спутниках», которые Россия якобы готовится вывести на орбиту. Почему разведслужбы США именно сейчас стали заявлять об этой угрозе, о каких именно аппаратах может идти речь – и как сами США испытывали ядерное оружие на орбите? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Абхазию толкают на антироссийский путь

      МВД Абхазии отказалось подписывать с Росгвардией договор о сотрудничестве, что сопровождалось русофобскими комментариями со стороны местных политиков. Ранее в республике был принят закон, по сути дискриминирующий русских. Что происходит в союзной Абхазии?

    • Генпрокурор требует отставки Байдена

      Генеральный прокурор Западной Вирджинии направил в Белый дом обращение к вице-президенту Камале Харрис с требованием отстранить недееспособного президента Джо Байдена и взять власть в свои руки. При этом генпрокурор ссылается на Конституцию. Что это все значит?

    • Нетаньяху взбесил Байдена

      Американские СМИ пишут о серьезном конфликте между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за операции в Газе и наступления ЦАХАЛ на город Рафах, которое чревато массовой гибелью гражданского населения. Что это значит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............