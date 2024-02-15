Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.8 комментариев
Эксперты назвали самые небезопасные VPN-сервисы
Наиболее небезопасными для пользователей являются VPN-сервисы под американской юрисдикцией, следует из данных исследования Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).
Исследователи изучили VPN-сервисы с точки зрения содержания их политик обработки данных и применимого законодательства в области обработки страны регистрации компании-владельца.
Как показало исследование, наименьшие гарантии для пользователей предоставляет американская юрисдикция. В США действует Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA), позволяющий устанавливать слежку за лицами, не являющимися гражданами США, говорится на сайте РОЦИТ.
VPN-сервисы, как правило, оперируют стандартным для онлайн-сервисов набором данных: данные учетной записи, IP-адрес пользователя, платежные данные, сведения об устройстве пользователя и т. д. Также могут собираться статистические и аналитические данные, например, объем передаваемых данных. Некоторые сервисы могут собирать данные о местоположении.
При этом VPN-сервисы в большинстве своем не признают на уровне политики получение данных о посещаемых конкретным пользователем ресурсах, отмечается в исследовании.