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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли Европа стать новой Украиной

    Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Донбасс – не «чистилище» для заблудших звёзд

    За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Трамп не император Адриан, но и не Байден

    Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.

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    15 февраля 2024, 09:59 • Новости дня

    Глава ВЦИОМ рассказал о пути россиян от «униженного патриотизма» 1990-х до веры в страну

    ВЦИОМ: Россияне испытывают страстное желание гордиться своей страной

    Tекст: Ольга Никитина

    У жителей России усиливается чувство гордости за страну, это движение, которое идет «одновременно и сверху, и снизу», заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров в прямом эфире в студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия».

    В ходе прямого эфира, который состоялся 14 февраля, обсуждались результаты исследования ВЦИОМ, согласно которым у жителей России усиливается чувство гордости за страну. Результаты опроса были опубликованы 31 января и вызвали резонанс в экспертной среде.

    «Это движение, идущее одновременно и сверху, и снизу. Есть запрос на гордость, есть страстное желание гордиться своей страной и есть предложение, государственная заинтересованность в том, чтобы дать людям основания для такой гордости», – сказал Федоров.

    По его словам, опросы, посвященные гордости, происходят регулярно. Эксперт выделил несколько тематических кластеров этой категории. Первый кластер посвящен гордости за страну во всем ее географическом многообразии. Второй – народ, его характер, качества и традиции. Третий – достижения в культуре, искусстве, науке и технике. Четвертый кластер – гордость за историю страны. Все это, по мнению эксперта, в совокупности помогает гражданам в трудные времена сохранять уверенность в себе.

    Также на формирование гордости, по словам главы ВЦИОМ, влияет внешняя оценка страны, а также внутренние факторы, такие как твердый курс на борьбу сильным блоком западных стран, рост экономической мощи России и консолидация ее жителей.

    Федоров считает, что в желании гордиться страной эмоциональное и рациональное начала взаимодополняют друг друга. При этом эмоции помогают человеку быстрее переключаться и принимать решения. Рациональный запрос помогает конвертировать гордость в конструктивные действия.

    Оценивая трансформацию чувства патриотизма у россиян, Федоров заявил, что на этом треке страна прошла путь от «униженного патриотизма» середины 1990-х годов прошлого века до патриотизма с положительным знаком в наши дни. Среди наиболее характерных проявлений патриотизма ВЦИОМ называет веру в Россию, стремление защищать ее и помогать ей. Еще одной гранью патриотизма, по словам эксперта, стало желание говорить правду о своей стране, какой бы она ни была.

    ВЦИОМ, как отметил Федоров, фиксирует позитивную реакцию посетителей выставки «Россия» на это масштабное мероприятие. «Выставка «Россия» – хороший пример, когда государство, чувствуя запрос людей, предлагает яркие форматы. Это непросто – поймать запрос, осознать его и сделать эффективное предложение. Мне кажется, это получилось. Приятно, когда есть возможность увидеть за короткое время обилие примеров и оснований для нашей гордости», – сказал он.

    В контексте будущих трендов Федоров отметил, что в декабре 2023 года, по данным ВЦИОМ, был зафиксирован исторический рекорд социального оптимизма. Для того чтобы это чувство не переросло в разочарование, считает эксперт, оно должно найти подтверждение в реальности, что и входит в задачи государства.

    Трансляцию программы можно посмотреть на RuTube-канале студии ЭИСИ на выставке «Россия».

    Студия ЭИСИ на площадке Международной выставки-форума «Россия» стала точкой сборки экспертизы по событийному ряду выставки и общественно-политической повестки в целом. Ведущие российские политологи, социологи, общественные деятели и журналисты регулярно собираются в студии, чтобы в формате живого диалога анализировать смысловое поле выставки и важные события в жизни страны. Студия ЭИСИ находится на втором этаже павильона 75 ВДНХ, где представлены экспозиции всех регионов России.

    13 февраля 2024, 02:53 • Новости дня
    Банду украинцев приговорили к лишению свободы за похищение россиян

    Членов банды украинцев, похищавших россиян, приговорили к колонии на сроки от 9 до 19 лет

    Банду украинцев приговорили к лишению свободы за похищение россиян
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Мособлсуд приговорил участников преступного сообщества, в которое входили бывшие украинские силовики, похищавшие и убивавшие людей на территории России, к лишению свободы на сроки от девяти до 19 лет, сообщила Генпрокуратура.

    В суде было установлено, что с апреля 2014 года по октябрь 2019-го граждане Украины Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский в Киеве создали преступное сообщество, в деятельность которого также были вовлечены Максим Пызин, Тимур Макаров, Сергей Дунаев, Денис Усенко, Эрвин Исмаилов, Эдуард Тавгорашвили, Андрей Кормич, Максим Мищенко, Евгений Мороз, Вадим Долгов и Оксана Капкаева, передает сообщение Генпрокуратуры ТАСС.

    По данным ведомства, банда была создана для «похищения граждан России с вывозом на территорию Украины, завладения их имуществом, совершения убийств».

    Так, в 2020 году члены банды в Челябинске похитили предпринимателя, отобрав у него электронно-вычислительную технику. С ее помощью фигуранты получили доступ к криптовалюте на счетах бизнесмена, похитив биткойны на сумму более 50 млн рублей.

    Также, по данным надзорного ведомства, члены преступной группы совершили покушение на похищение участника народного ополчения Донецкой народной республики (ДНР) и покушение на убийство сотрудника полиции ДНР, на его автомобиль которого они установили самодельное взрывное устройство.

    Ранее сообщалось, что установлены подозреваемые в нападении на прохожих на тюменских улицах и в торговом центре города. Ими оказались местные жители, двое из них учатся в школе с одним из потерпевших.

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    13 февраля 2024, 00:44 • Новости дня
    Опрос: Немцы резко поменяли отношение к России

    Жители ФРГ перестали видеть в РФ главную угрозу

    Опрос: Немцы резко поменяли отношение к России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Немцы перестали считать Россию врагом номер один, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в рамках доклада Munich Security Index 2024.

    «Граждане Германии считают Россию лишь седьмой по значимости проблемой, а итальянцы – 12-й», – приводит РИА «Новости» данные из доклада.

    Отмечается, что два года назад Россия была на первом месте среди угроз для жителей Германи, а в 2023 году заняла лишь четвертое место.

    Сейчас же немцев больше волнуют массовая миграция, радикальный исламизм, кибератаки, организованная международная преступность, уничтожение естественной среды обитания и рост неравенства.

    «Китай, Индия и ЮАР по-прежнему считают Россию скорее союзником, чем угрозой, а Бразилия не определилась», – подчеркивается в исследовании.

    Опрос проводился по нескольким пунктам: насколько велик риск для страны в целом, возрастет он или уменьшится в течение года, насколько риск реален, а также насколько страна готова реагировать на угрозу. В общей сложности в исследовании, проводившемся с 24 октября по 16 ноября 2023-го, приняли участие 12 тысяч человек из стран G7 и некоторых государств БРИКС. 

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    12 февраля 2024, 20:52 • Новости дня
    Украина попросила вернуть тела своих пленных с Ил-76

    Представитель ГУР МО Украины Юсов: Киев попросил Россию вернуть тела летевших на Ил-76 военнопленных ВСУ

    Украина попросила вернуть тела своих пленных с Ил-76
    @ СК РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина обратилась к России с просьбой о возвращении тел украинских военнопленных, находившихся на борту сбитого ВСУ в Белгородской области самолета Ил-76, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Андрей Юсов.

    Юсов телеканалу «Общественное» указал, что запросы России на возвращение тел военнослужащих, которые были на самолете Ил-76, подаются, передает РИА «Новости».

    Напомним, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на сбитом украинскими военными Ил-76 над Белгородской областью якобы не было украинских же военнопленных. Он сделал это заявление после того, как New York Times опубликовала подтверждение уничтожения Ил-76 из американского ЗРК Patriot.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление Данилова об отсутствии украинских военнопленных на сбитом Ил-76, отметила, что киевскому режиму следует вспомнить, был ли Валерий Залужный главкомом ВСУ.

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    13 февраля 2024, 01:47 • Новости дня
    Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией

    Журналист Такер Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией даже при возобновлении помощи Запада

    Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина даже с помощью западных стран не сумеет одержать верх в конфликте с Россией, заявил американский журналист Такер Карлсон, ставший всемирно известным после интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    «Украина не сможет победить в конфликте с Россией, украинские военные не смогут даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов вытеснить российскую армию из районов Восточной Украины», – заявил Карлсон, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что у Украины нет промышленного потенциала, при этом он отметил, что такая же ситуация у НАТО и у США. Кроме того, население России на 100 млн человек больше, чем у Украины.

    «Это означает, что дальнейшая поддержка украинских военных со стороны Запада означает только больше погибших украинцев и дальнейшую деградацию западной экономики в США и особенно в Германии», – подчеркнул Карлсон.

    Ранее Карлсон рассказал о готовности Путина к компромиссу по Украине.

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    13 февраля 2024, 21:34 • Новости дня
    Сальдо видеороликом опроверг фейк об украинском флаге на окраине Крынок
    Сальдо видеороликом опроверг фейк об украинском флаге на окраине Крынок
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) распространили фейк об установленном на водонапорной башне в Крынках украинском флаге в попытках доказать «присутствие» морпехов на левом берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он показал съемку с коптера, показывающую что никакого флага Украины в Крынках нет.

    В реальности никакого флага на водонапорной башне нет, что подтвердили российские подразделения, выполняющие задачи в районе Крынок, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.

    «Связавшись с нашими подразделениями, выполняющими задачи в районе н.п. Крынки, получил свежие кадры той самой водонапорной башни, где якобы был установлен украинский флаг. После просмотра видео дальнейшие комментарии считаю излишними»,  – написал Сальдо. По его словам, таким образом ВСУ пытаются опровергнуть критическое положение морпехов на левом берегу Днепра и создать иллюзию контроля над ситуацией на поле боя в условиях серьезных проблем на всех участках фронта.


    «Отчаянные попытки показать присутствие украинских морпехов на левом берегу Днепра путем установки флагов объясняются тем, что Крынки остаются последним аргументом, который мог бы побудить Запад продолжать оказывать военную поддержку Киеву. Тем не менее, украинским «специалистам» все меньше получается выдавать желаемое за действительное», – написал Сальдо.

    Ранее Сальдо сообщил, что российские военные увеличили зону поражения украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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    13 февраля 2024, 04:23 • Новости дня
    Пленный разведчик ВСУ рассказал о тяжело раненных в госпиталях Запорожья

    Пленный разведчик ВСУ рассказал о тяжело раненных в госпиталях на запорожском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Взятый в плен российскими бойцами украинский разведчик Дмитрий Руденко рассказал, что в госпиталях на запорожском направлении находится большое число раненых, среди которых есть иностранные наемники.

    По его словам, у пострадавших встречаются очень тяжелые ранения от минометных выстрелов и осколков артиллерийских снарядов, передает ТАСС.

    Не смотря на то, что Руденко часто встречал в госпиталях наемников-иностранцев, он затруднился сказать, из каких стран они приехали на Украину.

    Руденко рассказал, что его мобилизовали на фронт и провели обучение на одном из украинских полигонов.

    Перед тем, как попасть в плен, Руденко успел сделать только два разведвыхода, причем, во время первого он получил ранения, а в ходе второго попал в плен.

    Ранее сообщалось, что погибших бойцов ВСУ объявляют пропавшими без вести, чтобы не забирать их тела с поля боя. В сложившейся ситуации украинские военнослужащие предпочитают сдаваться в плен.

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    13 февраля 2024, 14:56 • Новости дня
    Эксперт: Объявление Каллас в розыск не скажется на отношениях России и Эстонии

    Политолог Бордачев: Объявление Каллас в розыск не скажется на отношениях России и Эстонии

    Эксперт: Объявление Каллас в розыск не скажется на отношениях России и Эстонии
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Случай с Каллас уникален тем, что это первый раз, когда МВД РФ объявляет в розыск руководителя иностранного государства. Но опасаться, что это как-то скажется на отношениях Москвы и Таллина, не стоит. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

    «Объявление в розыск премьера Эстонии Каи Каллас – событие неординарное. Это первый подобный случай в России. Даже Владимир Зеленский до сих пор не объявлен в розыск», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    По его мнению, на отношениях России и Эстонии факт объявления в розыск Каллас сказаться не должен. «Это не будет иметь никаких последствий для торгово-экономических отношений наших стран. Поскольку они отвечают интересам и российского, и эстонского корпоративного сектора. Это также не помешает транзиту, который после закрытия финнами границы с РФ перешел на Эстонию», – считает собеседник.

    На дипломатическом уровне это также не отразится, полагает Бордачев. «В нашей стране находится временный поверенный в делах Эстонии – это третий класс глав диппредставительств после послов и посланников. Поэтому, например, вопросов в части верительных грамот не будет. В целом мы должны исходить из собственных приоритетов, а не из каких-то абстрактных конструкций. А дипломатические отношения с Таллином – вопрос именно такой категории», – заключил политолог.

    Ранее в базе МВД России появилась информация о розыске премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Согласно данным карточки, Каллас – уроженка города Таллина ЭССР, разыскивается по статье УК РФ, но по какой конкретно статье – не указано.

    Также в розыск объявлен госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в отношении них заведено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

    «Это люди, которые ответственны за решения, которые фактически надругались над исторической памятью. И это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, за преступления перед памятью освободителей мира от нацизма и фашизма надо отвечать. В своем Telegram-канале она предупредила, что это только начало.

    ТАСС также напоминает, что СК РФ в сентябре прошлого года заочно привлек в качестве обвиняемых по делам об осквернении и уничтожении памятников советским воинам более 170 иностранных граждан, в том числе граждан Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины. Отмечалось, что в производстве следователей находится 16 уголовных дел, расследуемых по 143 фактам осквернения, уничтожения либо повреждения воинских захоронений, памятников и мемориалов советским воинам.

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    12 февраля 2024, 20:43 • Новости дня
    Небензя рассказал об упущенной Киевом возможности вернуть Донбасс

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Донбасс мог вернуться в состав Украины по итогам реализации Минских соглашений, но Киев не предпринял для этого никаких действий.

    «Реализация Минского комплекса мер была лучшим сценарием урегулирования внутриукраинского конфликта. Ведь по итогам реализации Минских соглашений Донбасс вернулся бы на Украину, если бы Украина хоть что-нибудь для этого сделала», – сказал Небензя в ходе созванного Россией заседания Совета Безопасности ООН по Украине, передает ТАСС.

    В первую очередь для этого Украине нужно было стать «цивилизованной страной, где в равной степени уважаются права всех, без какой-либо дискриминации по политическому, языковому или национальному принципу», подчеркнул постпред.

    Ранее сообщалось, что Россия созвала Совбез ООН по Украине в годовщину Минских соглашений.

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    13 февраля 2024, 18:47 • Новости дня
    Эксперт назвал Селидово важной целью для потенциальных ударов ВС России

    Военный эксперт Леонков: Удачный удар по Селидово может сорвать ротацию ВСУ в Авдеевке

    Эксперт назвал Селидово важной целью для потенциальных ударов ВС России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Возможный удар по Селидово может сорвать ротацию войск ВСУ и снизить оборонный потенциал противника в Авдеевке. Такое предположение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Сети появились данные о масштабном поражении живой силы противника в Селидово (ДНР).

    «Селидово является одним из логистических центров для группировки ВСУ в Авдеевке. Такие населенные пункты представляют собой защищенные ворота в укрепрайон, через которые поддерживаются линии снабжения и обеспечивается ротация личного состава. Соответственно, атака военных целей в подобных городах усложнит положение ВСУ на данном направлении», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «В настоящий момент есть основания полагать, что в Селидово располагались бригады, которыми планировалось заменить солдат украинской армии, застрявших внутри Авдеевки. Скорее всего, офис Зеленского также рассматривал данную территорию как место, через которое можно проводить подмогу к основному очагу сражений», – допускает собеседник.

    «Если ВС России нанесли удар по скоплениям живой силы противника в Селидово – это может усложнить положение ВСУ в Авдеевке и сорвать ротацию войск. Кроме того, сама возможность прибытия дополнительных формирований на это направление откладывается, поскольку Украине придется потратить время на проработку альтернативных маршрутов», – уточняет он.

    «По неподтвержденной информации, удар ВС РФ был нанесен при помощи комплекса «Искандер». Данный вид вооружений изначально создавался с возможностью внедрения в снаряды кассетной боевой части, что позволяет покрывать огромные площади одним лишь залпом. Поразить таким образом можно как пехоту, так и технику противника. Однако для таких выводов надо дождаться официального подтверждения информации», – резюмирует Леонков.

    Ранее в Сети появились данные о том, что военный полигон в Селидово на Донецком направлении был подвергнут обстрелу со стороны ВС РФ. Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», в момент атаки на территории населенного пункта могло находиться до полутора тысяч украинских военных, прибывших на учения.

    Позже данную информацию подтвердил и бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, точные данные по количеству пострадавших и погибших до сих пор выясняются. Блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале называет нанесенный удар «большим успехом» для ВС РФ.

    «Именно в Селидово выгружаются части, которые противник готовил для контрудара под Авдеевкой. Наша разведка сработала блестяще», – подчеркивает он. По данным Подоляки, российским войскам удалось дважды попасть по позициям противника. Первый был осуществлен при помощи комплекса «Искандер». Применялись кассетные боеприпасы.

    Второй залп был пущен через час, когда на территории Селидово началась массовая эвакуация выживших. Подчеркивается, что оба удара были осуществлены с предельной точностью. Автор отраслевого Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев называет произошедшее следствием ошибок нового руководства ВСУ.

    «Надо отметить, что при Залужном подобных успехов у нас не было. Отдавая ему должное, они максимально рассредоточивали личный состав, несмотря на организационные сложности. Видимо, Сырского не зря считают мясником, раз он для упрощения задачи по деблокаде Авдеевки пошел на такой риск для личного состава», – пишет Васильев.

    При этом украинское командование опровергает данные о потерях в этом населенном пункте, называя происходящее «информационно-психологической операцией».

    Напомним, после назначения нового главкома ВСУ стало известно, что в украинской армии планируют задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке. По данным издания Forbes, речь идет о 3-й штурмовой бригаде, которая с декабря прошлого года находится в резерве в Краматорске.

    Все это говорит о том, что наиболее вероятным с оперативной точки зрения первым шагом Сырского может стать операция по деблокаде Авдеевки. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, почему новый главком ВСУ известен под прозвищами «Бахмутский мясник» и «Генерал-200».

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    12 февраля 2024, 22:23 • Новости дня
    Мизулина заподозрила родившую в 14 лет блогершу в торговле детской порнографией

    Екатерина Мизулина заподозрила забеременевшую в 13 лет блогершу в торговле детской порнографией

    Мизулина заподозрила родившую в 14 лет блогершу в торговле детской порнографией
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина решила обратиться в Следственный комитет России по поводу деятельности блогерши Дарьи Суднишниковой, которая в 13 лет забеременела, а в 14 родила ребенка.

    По мнению Мизулиной, Дарья, которой сейчас 18 лет, «торгует в соцсетях материалами с детской порнографией – кадрами своего малолетнего ребенка», сообщает РИА «Новости».

    О своем решении направить запрос в СК России Мизулина написала в своем Telegram-канале. При этом она уточнила, что  ранее неоднократно обращалась в правоохранительные органы по поводу распространения блогершей запрещенного контента.

    Ранее сообщалось, что блогера Хилми Форкс (Олейника) осудили по делу о порнографии. Симоновский суд Москвы признал 29-летнего Олейника виновным по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети Интернет».

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    14 февраля 2024, 17:14 • Новости дня
    Луговой: В иностранные посольства шли работать готовые предать Родину люди

    Депутат Луговой: Западные диппредставительства намеренно трудоустраивали оппозиционно настроенных граждан РФ

    Луговой: В иностранные посольства шли работать готовые предать Родину люди
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Западные дипведомства часто вербовали российских сотрудников для дальнейшей агентурной деятельности. Лишение их статуса работодателя не ущемит прав представительств, однако укрепит безопасность РФ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Андрей Луговой. Ранее в России призвали лишить загранпредставителей статуса работодателя на законодательном уровне.

    «В советские времена все сотрудники иностранных диппредставительств набирались исключительно через Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК). Руководство страны предоставляло зарубежным консулам даже рабочий персонал, например, горничных, сантехников или электриков», – сказал Андрей Луговой, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

    «Оплата труда советских граждан также происходила через ГлавУпДК. Посольство или консульство переводило деньги данному ведомству, которое уже и выдавало необходимые суммы сотрудниками иностранных диппредставительств. Эта практика обеспечивала прозрачность поступившего в СССР капитала и сводила на нет любые теневые схемы», – подчеркивает собеседник.

    «Однако в 1990-е данный подход, к сожалению, канул в небытие. Посольства и консульства получили возможность самостоятельного найма сотрудников. Зачастую в ведомства западных государств трудоустраивались нелояльные к действующему руководству РФ граждане. Фактически создавалась благоприятная почва для потенциальной вербовки агентов», – уточняет депутат.

    «С помощью небольшого количества людей, готовых предать Родину ради призрачной возможности перебраться за границу, проводилось немало опасных операций. Формально такой сотрудник дипведомства является полноправным гражданином России. Соответственно, он может свободно передвигаться на территориях, которые недоступны даже зарубежному послу», – акцентирует он.

    «Поэтому решение о лишении статуса работодателя дипломатических учреждений крайне важно. В нем нет никакого ущемления: мы не отказываем иностранным государствам в возможности найма персонала, просто согласовать трудоустройство россиян необходимо с местным руководством. Ничего в этом страшного нет», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, дипломатам РФ не стоит опасаться ответной реакции со стороны западных государств. Мы в этом плане всегда действовали аккуратно. Все сотрудники иностранных ведомств, принадлежащих России, – граждане нашей страны», – резюмирует Луговой.

    Ранее в России призвали лишить загранпредставителей статуса работодателя на законодательном уровне. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Комментируя инициативу депутата от ЛДПР Андрея Лугового о возобновлении практики трудоустройства через ГлавУпДК, он подчеркнул, что возрождение данной процедуры стало бы «абсолютно естественным и логичным ходом».

    «Это позволит, во-первых, удовлетворять легитимные запросы на предоставление трудовых услуг. Во-вторых, позволит не допустить, чтобы здесь были какие-то злоупотребления», – уточнил глава дипведомства. По его словам, этот процесс «не просто продвигается», но и постепенно переходит к осуществлению на практике.

    «Мы уже соответствующим образом поставили посольство Британии в РФ и британское генконсульство в Екатеринбурге в рамки необходимости не самостоятельно бегать на рынки труда, а договариваться с ГлавУпДК», – подчеркнул Лавров. Между тем пересмотр принципов работы иностранных представительств происходит в России не первый год.

    Еще до начала СВО посольствам и консульствам США было запрещено нанимать граждан РФ. Кроме того, были введены ограничения и на осуществление «краткосрочных командировок». С 2021 года визиты по данному направлению могут совершать лишь девять человек в год на основе взаимности.

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    14 февраля 2024, 14:49 • Новости дня
    Опубликовано видео поражения британского наемника бойцом ВС России
    Опубликовано видео поражения британского наемника бойцом ВС России
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появилась видеозапись неудачной миссии подразделения наемников «Избранная рота», в ходе которой российский пулеметчик тяжело ранил британца Александра Мосса.

    Схватка состоялась в августе прошлого года, но кадры были опубликованы лишь недавно, передает «Российская газета». На видео видно, как боец ВС России «срезал» Мосса в ходе окопной схватки, как только он выглянул из-за угла.

    По данным Telegram-канала TrackANaziMerc, Мосс выжил, но получил тяжелые ранения шеи и живота.

    В ноябре сообщалось, что российские военные уничтожили наемников из США и Австралии под Авдеевкой.

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    13 февраля 2024, 07:49 • Новости дня
    В Мариуполе обнаружен схрон с секретной документацией СБУ

    В Мариуполе обнаружена секретная документация СБУ в заминированном схроне

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретная документация украинских спецслужб и оружие обнаружены в заминированном тайнике в Мариуполе, сообщили в Управлении ФСБ по Донецкой народной республике.

    По данным ведомства, в схроне, помимо документов, находился гранатомет, пулемет и автомат, передает ТАСС.

    Отмечается, что изъятая документация направлена на исследование, на месте обнаружения схрона проводятся дополнительные проверочные мероприятия.

    Ранее сообщалось, что в ходе восстановления больницы №7 Мариуполя в подвале здания были обнаружены документы, свидетельствующие об испытаниях лекарств на пациентах, в том числе младенцах.

    В документах, датируемых 2008-2016 годами, упоминаются такие компании, как Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания, Швеция), Celltrion (Южная Корея), Novatris International AG (Швейцария, США), IQVIA (бывшая Quintiles and IMS Health Inc, США, Великобритания), Sanofi (Франция), Galapagos NV (Бельгия), Janssen Pharmaceuticals (сейчас Johnson & Johnson Innovative Medicine, Бельгия), Abbott Laboratories (США), Covance (сейчас Labcorp Drug Development, США), Merck KGaA (Германия), Centocor Biopharmaceutical (Нидерланды) и подразделение компании Samsung, которое производит медицинское оборудование,

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    13 февраля 2024, 06:16 • Новости дня
    Такер Карлсон примерил бурятский костюм на выставке «Россия»

    Журналист Такер Карлсон примерил бурятский костюм на выставке «Россия» на ВДНХ

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон, получивший всемирную известность после интервью с президентом России Владимиром Путиным, во время посещения выставки «Россия» на ВДНХ примерил бурятский костюм, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

    «Такеру Карлсону очень идет бурятский дэгэл», – приводит РИА «Новости» слова Цыденова.

    Он отметил. что американский журналист 5 февраля посетил стенд Бурятии, где ему рассказали о республике, вручили на память почтовые открытки с видами Байкала.

    В интервью журналистам Карлсон признался, что хочет посетить Байкал.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Карлсону приходится несладко на Западе из-за интервью с Владимиром Путиным, но эта работа добавила ему популярности.

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    12 февраля 2024, 15:43 • Новости дня
    Премьер Сербии назвала феноменальным интервью Путина Карлсону

    Премьер Сербии Брнабич назвала феноменальным интервью Путина журналисту Карлсону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является феноменальным, заявила сербский премьер-министр Ана Брнабич.

    Брнабич отметила, что в современном мире повсеместно распространена цензура, однако Карлсон «храбро провел действительно феноменальное интервью с президентом Российской Федерации», пишет агентство Танюг, передает ТАСС.

    Глава сербского правительства добавила, что ожидает визит Карлсона в Сербию в середине этого года.

    Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал мировым феноменом интервью главы России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

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