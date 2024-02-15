Глава ВЦИОМ рассказал о пути россиян от «униженного патриотизма» 1990-х до веры в страну

ВЦИОМ: Россияне испытывают страстное желание гордиться своей страной

Tекст: Ольга Никитина

В ходе прямого эфира, который состоялся 14 февраля, обсуждались результаты исследования ВЦИОМ, согласно которым у жителей России усиливается чувство гордости за страну. Результаты опроса были опубликованы 31 января и вызвали резонанс в экспертной среде.

«Это движение, идущее одновременно и сверху, и снизу. Есть запрос на гордость, есть страстное желание гордиться своей страной и есть предложение, государственная заинтересованность в том, чтобы дать людям основания для такой гордости», – сказал Федоров.

По его словам, опросы, посвященные гордости, происходят регулярно. Эксперт выделил несколько тематических кластеров этой категории. Первый кластер посвящен гордости за страну во всем ее географическом многообразии. Второй – народ, его характер, качества и традиции. Третий – достижения в культуре, искусстве, науке и технике. Четвертый кластер – гордость за историю страны. Все это, по мнению эксперта, в совокупности помогает гражданам в трудные времена сохранять уверенность в себе.

Также на формирование гордости, по словам главы ВЦИОМ, влияет внешняя оценка страны, а также внутренние факторы, такие как твердый курс на борьбу сильным блоком западных стран, рост экономической мощи России и консолидация ее жителей.

Федоров считает, что в желании гордиться страной эмоциональное и рациональное начала взаимодополняют друг друга. При этом эмоции помогают человеку быстрее переключаться и принимать решения. Рациональный запрос помогает конвертировать гордость в конструктивные действия.

Оценивая трансформацию чувства патриотизма у россиян, Федоров заявил, что на этом треке страна прошла путь от «униженного патриотизма» середины 1990-х годов прошлого века до патриотизма с положительным знаком в наши дни. Среди наиболее характерных проявлений патриотизма ВЦИОМ называет веру в Россию, стремление защищать ее и помогать ей. Еще одной гранью патриотизма, по словам эксперта, стало желание говорить правду о своей стране, какой бы она ни была.

ВЦИОМ, как отметил Федоров, фиксирует позитивную реакцию посетителей выставки «Россия» на это масштабное мероприятие. «Выставка «Россия» – хороший пример, когда государство, чувствуя запрос людей, предлагает яркие форматы. Это непросто – поймать запрос, осознать его и сделать эффективное предложение. Мне кажется, это получилось. Приятно, когда есть возможность увидеть за короткое время обилие примеров и оснований для нашей гордости», – сказал он.

В контексте будущих трендов Федоров отметил, что в декабре 2023 года, по данным ВЦИОМ, был зафиксирован исторический рекорд социального оптимизма. Для того чтобы это чувство не переросло в разочарование, считает эксперт, оно должно найти подтверждение в реальности, что и входит в задачи государства.

Трансляцию программы можно посмотреть на RuTube-канале студии ЭИСИ на выставке «Россия».

Студия ЭИСИ на площадке Международной выставки-форума «Россия» стала точкой сборки экспертизы по событийному ряду выставки и общественно-политической повестки в целом. Ведущие российские политологи, социологи, общественные деятели и журналисты регулярно собираются в студии, чтобы в формате живого диалога анализировать смысловое поле выставки и важные события в жизни страны. Студия ЭИСИ находится на втором этаже павильона 75 ВДНХ, где представлены экспозиции всех регионов России.