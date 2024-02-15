Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.0 комментариев
Росфинмониторинг назвал серьезным вызовом использование криптовалют террористами
Росфинмониторинг назвал серьезным вызовом использование криптовалют в террористической деятельности, рассчитывает в ближайшее время справиться с ним, заявил замдиректора финансовой разведки Антон Лисицын, выступая в рамках уральского форума «Кибербезопасность в финансах».
По его словам, в условиях СВО можно сказать, что на регулярной основе приходится сталкиваться с тем, что криптовалюты используются в экстремистской и террористической деятельности, что является серьезным вызовом, с которым Росфинмониторинг в ближайшее время сможет реагировать с точки зрения регулирования, передает ТАСС.
Ранее глава МИД Сергей Лавров в ходе заседания СБ ООН по ситуации на Украине указал, что любой желающий может купить поставленные Киеву американские винтовки М16 за криптовалюту, чем пользуются террористические группировки.