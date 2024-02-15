Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.0 комментариев
Польша подняла в воздух самолеты в связи с «активностью дальней авиации России»
Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты, назвав в качестве причины наблюдающуюся активность дальней авиации России, заявило оперативное командование вооруженных сил Польши.
Как говорится в заявлении, наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации России, передает ТАСС. Командование предупредило, что задействована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума в юго-восточной части страны.
Напомним, 7 января Польша также подняла самолеты из-за «активности авиации России».