Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.0 комментариев
Песков анонсировал выступление Путина на Форуме будущих технологий
Президент России Владимир Путин в среду намерен выступить на Форуме будущих технологий и провести встречу с учеными, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент запланировал объемное выступление на Форуме, также там пройдет общение главы государства с учеными, сказал Песков, передает ТАСС.
По его словам, в 2024 году Форум будущих технологий посвящен медицинским технологиям.