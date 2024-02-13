Путин поручил ОНФ проанализировать обращения граждан и направить их для решения

Tекст: Ольга Иванова

О проделанной работе руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов должен отчитаться до 30 ноября 2024 года, передает ТАСС.

«Рекомендовать Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» с учетом ранее данных поручений проанализировать обращения граждан, поступившие в рамках пресс-конференции президента Российской Федерации, и по результатам анализа направить информацию в администрацию президента Российской Федерации, правительство Российской Федерации, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации для рассмотрения в рамках их компетенции», – говорится в документе.

Напомним, пресс-конференция и прямая линия прошли 14 декабря 2023 года, совмещенное мероприятие продолжалось четыре часа и три минуты. За это время Путин прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.