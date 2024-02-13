В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.3 комментария
В Кремле призвали к конструктивной помощи по урегулированию в Газе
Песков заявил о необходимости оказания конструктивной помощи по урегулированию в Газе
Россия готова поддержать любые действия по освобождению заложников и урегулированию конфликта Газе, но помощь должна быть конструктивной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он пояснил, что действия по урегулированию должны быть нацеленными на комплексное решение проблемы в рамках международного права и ранее принятых резолюций Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что США с партнерами работают над соглашением между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, в рамках которого будет заключено перемирие не менее чем на шесть недель.
Также сообщалось, что Байден направит директора ЦРУ Уильяма Бернса в Европу для заключения сделки по освобождению всех удерживаемых движением ХАМАС заложников.