В Кремле призвали к конструктивной помощи по урегулированию в Газе

Песков заявил о необходимости оказания конструктивной помощи по урегулированию в Газе

Tекст: Елизавета Шишкова

Он пояснил, что действия по урегулированию должны быть нацеленными на комплексное решение проблемы в рамках международного права и ранее принятых резолюций Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США с партнерами работают над соглашением между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, в рамках которого будет заключено перемирие не менее чем на шесть недель.

Также сообщалось, что Байден направит директора ЦРУ Уильяма Бернса в Европу для заключения сделки по освобождению всех удерживаемых движением ХАМАС заложников.

