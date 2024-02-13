Tекст: Ольга Никитина

Володин в своем Telegram-канале рассказал, что на Столыпина было совершено 11 покушений. «В завещании, которое Петр Аркадьевич написал задолго до смерти, было наказано: «Я хочу быть погребенным там, где меня убьют», – написал спикер Госдумы, отметив, что близкие исполнили желание покойного: местом захоронения стала Киево-Печерская лавра – в Киеве, где он был застрелен.

На это решение, как подчеркнул Володин, не покушались ни во времена советской власти, ни в 1990–2000-е годы – многочисленные сменяющиеся правители Украины. Однако захватившие власть в Киеве нацисты не испытывают уважения к тем, кто жертвовал собой и благодаря кому они живут, подчеркнул он.

Володин в этой связи напомнил, что одна из целей СВО – денацификация Украины. И теперь, отметил он, многие поймут, о ком идет речь.

«Скоро эти выродки будут готовы обменивать прах своих дедов и прадедов, которые погибли, защищая свою страну от фашизма, дали возможность жить нынешнему поколению», – написал спикер нижней палаты российского парламента.

Режим Зеленского, по словам Володина, переписывает историю, запрещает русский язык, предает веру, перечеркивает все былые ценности и разрушает на Украине все, что было когда-то.

«Задача по денацификации киевского режима имеет принципиальное значение как для жителей России, так и Украины», – заключил Володин.

Ранее на Украине заявили, что останки бывшего председателя Совета министров России в 1906–1911 годах Петра Столыпина, похороненного на территории Киево-Печерской лавры, нужно внести в список обмена с Россией.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, это лишь подчеркивает то, что Киев является русским городом.