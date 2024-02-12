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    12 февраля 2024, 17:35 • В мире

    Покушение Украины на могилу Столыпина подтверждает статус русского Киева

    Покушение Украины на могилу Столыпина подтверждает статус русского Киева
    @ Репродукция ТАСС

    Tекст: Николай Стороженко

    Могила одного из наиболее знаменитых государственных деятелей российской истории, премьер-министра Петра Столыпина стала очередным объектом для украинского национализма. Теперь тело премьера предложено обменять на «украинских выдающихся деятелей, которые находятся в пределах РФ». Как ни парадоксально, это лишь подчеркивает то, что Киев является русским городом.

    Прах захороненного в Киево-Печерской лавре российского премьера Петра Столыпина должен быть внесен в некий «обменный фонд», заявляет директор государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко. По его мысли, «у нас есть погибшие герои, у нас есть живые герои, которые находятся в плену, у нас есть наши украинские выдающиеся деятели, которые находятся в пределах РФ».

    Столыпин, напомним, лежит в центре Киева неслучайно. Именно в местном оперном театре он был убит в 1911 году. Излишне напоминать и о роли Столыпина для русской истории.

    Неведомо, каких именно «погибших героев» имеет в виду Остапенко. Но совершенно понятно главное – он хочет совершить обмен праха великого русского государственного деятеля на что-то подобное, находящееся в России. От человека на такой должности обычно ждешь какой-то взвешенности, научного подхода. А тут полнейшая булгаковщина уровня Шарикова («…На польты пойдут, из них белок будут делать на рабочий кредит!»). А то и гоголевщина.

    Впрочем, главное тут не в градусе неадеквата, этим небратья давно перестали удивлять. В конце концов, Столыпин далеко не первый прах, которого ушлые украинцы предлагают, прости Господи, монетизировать. В отношении могил генерала Ватутина и разведчика Кузнецова в свое время звучали аналогичные предложения.

    «Классно! Надо продавать все эти «мощи». И это единственная торговля с Московией, которая уместна. Еще надо продать мощи Ватутина и Столыпина. За сколько дадут. И всех «неизвестных солдат», – куражился еще в 2020 году один из основателей УНА-УНСО* Дмитрий Корчинский. А его комментаторы предлагали прибавить еще и захоронения с Лычаковского кладбища (кладбище во Львове, где захоронены около 4 тыс. солдат и офицеров РККА).

    Вопрос, как видим, поднимается не впервой. С одной стороны, украинские чиновники и активисты декларируют, что эти памятники и могилы им не нужны – проклятое имперское наследие.

    Ну хорошо, положим, если не нужны, так отдайте. Нет, передавать тоже отказываются – тогда ведь дразниться нечем будет. Выдумывали отговорки, мол, пусть ваши (наши) МИД и ФСБ пишут обращения, создадим какие-то рабочие группы, будем решать. В общем, дразнили медведя из-за решетки, пользуясь безнаказанностью.


    Но сегодня, на фоне недавнего интервью Владимира Путина Такеру Карлсону подобные предложения звучат еще и с новым оттенком. Президент (в который раз) напомнил о том, что Левобережье Украины и Киев – это часть исторической России.

    Но ведь одна из причин начала СВО – именно вот этот исторический, политический и бытовой террор русских граждан Украины. Русским открыто заявлялось и демонстрировалось – ваши святыни мы втопчем в грязь, могилы предков оскверним, ваш язык и культуру запретим, наследие – уничтожим.

    Длилось это годами. Под одобрение Запада – «давай, побей москаля и скорей беги к нам в НАТО». Теперь уже вылезает директор музея Остапенко: «Хлопцы, у меня тут Столыпин лежит, давайте обменяем его на парочку боевиков из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

    Все это лыко в строку – изничтожения всего русского, хоть выкапыванием могил, хоть переименованием. Как раз недавно тот же мэр Львова Садовый, что пытался торговать останками советского разведчика Кузнецова, похвастался переименованием львовских улиц, названных в честь первопечатника Федорова и живописца Ильи Репина. Улицы теперь называются, соответственно, Федоровича и Рипына.

    Кто не понял: это те же люди. Федоровичем Федоров подписывался в Речи Посполитой – на местный манер. Правда, прибавлял «Москвин»: мол, не ваш, не посполитый Федорович, а московский. Но об этом львовяне решили умолчать. А Репина в Рипына украинцы превратили на том основании, что он родился в Чугуеве.

    Или взять опять же недавнюю историю войны с Кожедубом. Некие сумские активисты объясняют горожанам, «почему Кожедуб не ок для украинских Сум». Мол, с карты города его нужно стереть.

    Больше 30 лет мы наблюдаем процесс борьбы Украины с российско-советским наследием. С ценностями российской истории. Конца-края этой борьбе не видно. Одних только памятников Ленину было снесено, по официальным оценкам, около полутора тысяч. Там что-то пытаются сковырнуть и обгадить, там – перекрасить в жовто-блакитное. Еще где-то – так уж и быть, оставить, но понизить в статусе и запихнуть на задворки.

    Этой борьбы так много, и она настолько интенсивна, что за нею теряется Украина как таковая. Зато с новой силой вырисовывается Россия.

    Если вы так интенсивно зачищаете территорию, вплоть до могил и кладбищ – может быть, она и вовсе не ваша? Не вполне Украина? Может, это на самом деле Россия, на которую Украину насильно натягивают?

    Сама идея избавить Киев от русского премьер-министра напоминает о настоящем происхождении города. О том, что подле Столыпина, в той же Киево-Печерской лавре лежат Нестор-летописец, один из авторов «Повести временных лет», основы всей письменной русской истории. Генерал-фельдмаршал Петр Румянцев, один из легендарных екатерининских полководцев. Илья Муромец, герой древнерусского эпоса. И множество других русских государственных деятелей, священников и полководцев. Людей, что создавали русскую историю как таковую. Любое напоминание о них, даже в столь кощунственном виде, подтверждает русский статус города Киева.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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