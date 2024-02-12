Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.5 комментариев
Опоздавший на самолет пассажир разбил стекло в Шереметьево
В аэропорту Шереметьево один из опоздавших пассажиров разгромил представительство авиакомпании «Победа», он разбил стекло с помощью стойки ограждения.
Мужчина прибыл через час после окончания регистрации, его не пустили в самолет, который отправлялся в Пермь, пишет Ura.ru.
После этого пассажир разозлился, накричал на сотрудников авиакомпании «Победа», взял стойку ограждения и метнул ее в стекло. Никто не пострадал, нападавшего задержали полицейские.
Ему грозит штраф до 500 рублей.
Ранее в феврале пассажирка рейса Ставрополь – Москва попыталась в ходе полета прорваться в кабину пилотов.