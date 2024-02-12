Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.4 комментария
За убийство двух человек осужден участник «Сети» Иванкин
В Рязанском областном суде Вынесен приговор участнику террористического сообщества «Сеть*» (запрещено в России) Максиму Иванкину по делу об убийстве двух человек.
Иванкин приговорен к 24 годам колонии строгого режима по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, сообщили в суде ТАСС.
Там добавили, что после отбытия основного наказания Иванкину предстоит еще год и шесть месяцев ограничения свободы.
Иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.
В январе присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении Иванкина. Прокуратура просила для него 25 лет лишения свободы, а потерпевшие – пожизненный срок.
До этого обвиняемого приговаривали к 13 годам лишения за участие в террористическом сообществе и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Установлено, что Иванкин в апреле 2017 года, являясь подозреваемым в незаконном сбыте наркотиков, уехал из Пензы и скрылся от предварительного следствия в Рязани. Иванкин и Алексей Полтавец убили двух других подозреваемых, решивших вернуться и дать показания.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ