За убийство двух человек осужден участник «Сети» Иванкин

Tекст: Алексей Дегтярев

Иванкин приговорен к 24 годам колонии строгого режима по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, сообщили в суде ТАСС.

Там добавили, что после отбытия основного наказания Иванкину предстоит еще год и шесть месяцев ограничения свободы.

Иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.

В январе присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении Иванкина. Прокуратура просила для него 25 лет лишения свободы, а потерпевшие – пожизненный срок.

До этого обвиняемого приговаривали к 13 годам лишения за участие в террористическом сообществе и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Установлено, что Иванкин в апреле 2017 года, являясь подозреваемым в незаконном сбыте наркотиков, уехал из Пензы и скрылся от предварительного следствия в Рязани. Иванкин и Алексей Полтавец убили двух других подозреваемых, решивших вернуться и дать показания.