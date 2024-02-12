Объем онлайн-торговли России в 2023 году достиг 6,4 трлн руб

Сунак оскорбительно отреагировал на интервью Путина Карлсону

Премьер-министр Британии Сунак раскритиковал интервью Путина Карлсону

Tекст: Дарья Григоренко

Сунак в эфире Sky News отметил, что заявление российского лидера об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине является «смехотворным». По его словам, он гордится тем, что Британия с самого начала твердо поддерживала Украину. Он также признал, что ситуация с конфликтом на Украине отразилась на счетах за электроэнергию в Британии, передает РИА «Новости».

В комментариях на странице Sky News люди осудили премьера и призвали его как можно скорее закончить конфликт, чтобы не росли цены. Пользователи также призвали не завидовать такому интервью, а наоборот подумать над тем, что сказал российский лидер и не провоцировать мировую войну.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не согласен со словами Владимира Путина о причинах конфликта на Украине, указанными президентом России в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что интервью Карлсону дает хорошую возможность для российского лидера быть услышанным на Западе, где крупнейшие СМИ контролируются англосаксами.

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Напомним, число просмотров за 23 часа с момента публикации интервью Путина Карлсону превысило 150 миллионов.