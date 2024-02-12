Путин последовательно разъясняет, что многополярный мир – это не выдумка раздосадованной России в стиле «ах, вы с нами так, тогда мы вот как». Мир меняется, и это объективная реальность.7 комментариев
Объем онлайн-торговли России в 2023 году достиг 6,4 трлн руб
Объем онлайн-торговли России в 2023 году вырос на 28% и достиг 6,4 трлн руб
Объем онлайн-продаж в России в 2023 году увеличился на 28% по сравнению с 2022 годом и составил почти 6,4 трлн рублей, подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
В частности, 3,1% (197 млрд рублей) из этой суммы приходится на трансграничный рынок, доля продаж российских компаний онлайн-торговли – 96,9% (6,2 трлн рублей), передает сообщение АКИТ ТАСС.
Лидером среди категорий товаров является цифровая и бытовая техника (18%). Среди других популярных категорий — мебель и товары для дома (15,4%), одежда и обувь (14,6%), продукты питания (11%), товары для красоты и здоровья (8,1%).
Самая высокая доля продаж у Москвы (17,7%). За ней в рейтинге следуют Московская область (9,2%), Санкт-Петербург (6,1%), Краснодарский край (5,3%), Ростовская область (3%).