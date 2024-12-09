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Премия «Патриот-2024» вручена многодетной москвичке
Мать шестерых детей из Москвы Инга Лыбо удостоена премии «Патриот-2024» в номинации «Материнское сердце», лауреаты премии были объявлены на Всероссийском патриотическом форуме в Манеже в День Героев Отечества.
Награду многодетной москвичке вручил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Отмечается, что Инга Лыбо была удостоена премии за победу в номинации «Материнское сердце» как мать шестерых детей, сумевшая передать им свои убеждения и патриотизм.
Кириенко зачитал приветствие президента России Владимира Путина, в котором президент отметил важную роль лауреатов в патриотическом воспитании молодежи и сохранении исторической памяти. «Среди нынешних лауреатов этой почетной награды руководители патриотических центров, представители педагогического сообщества, общественных, волонтерских и поисковых организаций, участники специальной военной операции. Всех вас объединяет искреннее стремление приносить пользу Родине», – указал Путин.
Кириенко поздравил участников форума, выразил благодарность Героям России, участникам специальной военной операции и ветеранам боевых конфликтов.
«Настоящий патриот – только тот, у кого дети патриоты. Дети учатся у нас не тому, о чем мы говорим, а тому, во что мы сами верим. Они подражают не словам, а делам. Передать свою веру, свои убеждения и свой патриотизм детям — важнейшая задача для страны в целом. Сегодня в зале много учителей, наставников, родителей — тех, кто свою жизнь посвятил воспитанию нового поколения россиян. В этом залог будущего успеха нашей страны», – отметил Кириенко.
Лауреат премии «Патриот» Инга Лыбо до начала специальной военной операции оказывала помощь многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. С весны 2022 года она полностью посвятила себя заботе о беженцах, мирных жителях прифронтовых территорий и военных. Мать шестерых детей и по совместительству руководитель благотворительного фонда «Ева-Флоренсия», сумела объединить усилия более 500 добровольцев из разных стран мира. Она создала международную гуманитарную сеть, обеспечивающую помощь людям в зоне боевых действий на Донбассе. На сегодняшний день свыше 1000 гуманитарных грузов было отправлено в зоны боевых действий.