Полицейского из Махачкалы приговорили к 7,5 годам за пытки задержанного

Tекст: Вера Басилая

В Дагестане бывший оперативник уголовного розыска Ислам Атавов был осужден по делу о гибели задержанного Курбана Далгатова. Суд признал его виновным по статье о превышении должностных полномочий и приговорил к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает РИА «Новости».

Следствие установило, что в январе 2023 года Атавов вместе с коллегами применил пытки к задержанному Курбану Далгатову, причинив ему серьезные телесные повреждения. Мужчина скончался в результате удушения. В ночь перед смертью Далгатов был задержан в связи с подозрением в помощи скрыться человеку, причастному к стрельбе.

Атавов стал первым из 13 сотрудников Советского РОВД Махачкалы, кому вынесен приговор по этому делу. Его дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке. В заявлении МВД сообщалось, что у задержанного ухудшилось самочувствие, после чего он был доставлен в больницу, где и умер. Однако следствие установило, что смерть наступила вследствие пыток.

Ранее в Дагестане следователи задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в убийстве жителя республики в Махачкале, в отношении них возбуждено уголовное дело.

Источник в правоохранительных органах сообщал, что бывший глава села Новокули в Дагестане убит в одном из отделов полиции, а троюродный брат пострадавшего заявлял, что в Капланова выпустили 38 пуль.