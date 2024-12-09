Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.0 комментариев
В Национальном центре «Россия» состоялся предпремьерный показ фильма «Алдан»
Фильм «Алдан» о героях спецоперации представили в Национальном центре «Россия»
В Национальном центре «Россия» ко Дню Героев Отечества состоялся предпремьерный показ фильма «Алдан», посвященного героям спецоперации.
В основу сценария фильма легли реальные события, связанные с участниками спецоперации. «Алдан» представляет собой совместный проект Запорожской области и Республики Саха (Якутия), следует из сообщения в Telegram-канале Национального центра «Россия».
Главным героем картины стал Спиридон Дьяконов, якутский предприниматель, который после потери дочери добровольно отправился на спецоперацию. В фильме приняли участие известные российские актеры Дмитрий Дюжев, Иван Охлобыстин и спортсмен Джефф Монсон.
Иван Охлобыстин отметил, что важнейшей задачей культуры сейчас является прославление военных героев.
«Сегодня первоочередная задача культуры – славить наших героев, главных людей нашего времени – военных и армию», – заявил Охлобыстин.
Прототипом главного героя стал Николай Потапов, кавалер Ордена Мужества, который проявил героизм и смелость во время штурма Павловки в ДНР. В настоящее время Потапов делится своими навыками работы с цифровыми технологиями с молодежью.
«Я с удовольствием принял участие в этом проекте. По поводу главного героя фильма скажу, что мы с актером не только земляки, но и духовно очень похожи. Илья Яковлев– суперпарень, с мощной энергетикой», – признался Николай Потапов.
Фильм «Алдан» выйдет в широкий прокат в феврале 2025 года.