В Национальном центре «Россия» состоялся предпремьерный показ фильма «Алдан»

Фильм «Алдан» о героях спецоперации представили в Национальном центре «Россия»

В основу сценария фильма легли реальные события, связанные с участниками спецоперации. «Алдан» представляет собой совместный проект Запорожской области и Республики Саха (Якутия), следует из сообщения в Telegram-канале Национального центра «Россия».

Главным героем картины стал Спиридон Дьяконов, якутский предприниматель, который после потери дочери добровольно отправился на спецоперацию. В фильме приняли участие известные российские актеры Дмитрий Дюжев, Иван Охлобыстин и спортсмен Джефф Монсон.

Иван Охлобыстин отметил, что важнейшей задачей культуры сейчас является прославление военных героев.

«Сегодня первоочередная задача культуры – славить наших героев, главных людей нашего времени – военных и армию», – заявил Охлобыстин.

Прототипом главного героя стал Николай Потапов, кавалер Ордена Мужества, который проявил героизм и смелость во время штурма Павловки в ДНР. В настоящее время Потапов делится своими навыками работы с цифровыми технологиями с молодежью.

«Я с удовольствием принял участие в этом проекте. По поводу главного героя фильма скажу, что мы с актером не только земляки, но и духовно очень похожи. Илья Яковлев– суперпарень, с мощной энергетикой», – признался Николай Потапов.

Фильм «Алдан» выйдет в широкий прокат в феврале 2025 года.