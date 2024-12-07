На креативной неделе презентовали проект «Творцы атомных городов»

Tекст: Александра Юдина

В рамках «Российской креативной недели – Волга» в Нижнем Новгороде прошла презентация проекта «Творцы атомных городов».

Этот уникальный проект, созданный АНО «Энергия развития» Госкорпорации «Росатом» при поддержке группы компаний Fashion Hub Russia, представляет собой онлайн-платформу для продвижения и реализации продукции мастеров и ремесленников из атомных городов.

На предварительном открытии выставки в Нижнем Новгороде были представлены более 250 изделий 36 мастеров из различных городов. С полномасштабным открытием, запланированным на 15 декабря, количество экспонатов планируется увеличить вдвое.

Президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш отметила, что проект «Творцы атомных городов» является важным элементом поддержки креативной экономики страны.

Как подчеркнула генеральный директор АНО «Энергия Развития» Ольга Шкабардня, проект поможет мастерам из атомных городов выйти на широкую аудиторию и коммерциализировать их продукцию.

По словам Валентины Ростовщиковой из Fashion Hub Russia, проект позволяет ремесленникам из малых городов выйти на новый уровень благодаря созданию электронного каталога. Этот шаг способствует продвижению и продажам их продукции, что подтверждает высокий интерес к выставке на «Российской креативной неделе».

В «Академии Маяк» также установлена ель «Созвездие Росатома», украшенная изделиями мастеров и символами городов ГК «Росатом».