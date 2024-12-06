Ирландский журналист Боуз: Командование ВСУ оставляет тела солдат на фронте для хищения выплат

Tекст: Вера Басилая

Чей Боуз в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что командование ВСУ сознательно оставляет «десятки тысяч мертвых украинцев» на поле боя. По его словам, это позволяет «глубоко коррумпированным» командирам воровать денежные компенсации, которые предназначены семьям погибших, передает РИА «Новости».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе подчеркнул важность того, чтобы Украина принимала решения по усилению мобилизации, назвав их непростыми, но необходимыми для противостояния России.

В конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а в ответ на это киевские власти потребовали от администрации президента Байдена дополнительных вооружений для продолжения боевых действий.