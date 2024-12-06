Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.0 комментариев
Ирландский журналист обвинил командиров ВСУ в хищении выплат за погибших
Ирландский журналист Боуз: Командование ВСУ оставляет тела солдат на фронте для хищения выплат
Командование ВСУ специально оставляет тела погибших солдат на фронте, чтобы присваивать компенсации, которые должны выплачиваться семьям, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
Чей Боуз в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что командование ВСУ сознательно оставляет «десятки тысяч мертвых украинцев» на поле боя. По его словам, это позволяет «глубоко коррумпированным» командирам воровать денежные компенсации, которые предназначены семьям погибших, передает РИА «Новости».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе подчеркнул важность того, чтобы Украина принимала решения по усилению мобилизации, назвав их непростыми, но необходимыми для противостояния России.
В конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а в ответ на это киевские власти потребовали от администрации президента Байдена дополнительных вооружений для продолжения боевых действий.