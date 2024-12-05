Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.7 комментариев
Рада поддержала создание суда присяжных на Украине
Верховная рада одобрила законопроект о введении суда присяжных на Украине
Верховная рада Украины проголосовала за проект закона, который предлагает ввести суд присяжных, что было поддержано 232 депутатами.
Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект о создании суда присяжных на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на ТСН.
Проект был одобрен в первом чтении, за него проголосовали 232 депутата. Это событие знаменует важный шаг в направлении реформирования судебной системы страны.
Согласно тексту законопроекта, суд присяжных будет представлять собой форму непосредственной реализации права народа на осуществление правосудия, закрепленного в конституции. Судья и восемь присяжных будут рассматривать дела в суде первой инстанции по уголовным делам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские политики начали готовиться к смене власти в стране на фоне военных неудач и экономических трудностей. Депутаты Верховной рады обвинили генералов ВСУ в отсутствии укреплений в Харьковской области, что создает дополнительное напряжение в украинской политической элите.