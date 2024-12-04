В Донбассе и Новороссии стартовала акция «Письмо Деду Морозу»

Все отделения почтовой связи ДНР принимают и пересылают письма и открытки, адресованные в Вологодскую область, на безоплатной основе. Особенно уделено внимание дошкольным и школьным учреждениям, которые отвечают за сбор и доставку писем в ближайшие почтовые отделения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первый заместитель генерального директора ГУП ДНР «Почта Донбасса» Евгений Гришунов призвал воспитателей и учителей способствовать участию детей в акции, отметив, что почта примет письма без задержек.

В рамках акции «Почта Донбасса» устанавливает специальные почтовые ящики в отделениях связи, декорированные и снабженные инструкцией по заполнению адресного ярлыка. В других отделениях письма будут приниматься без очереди. Акция охватывает все возрастные группы детей и их родителей и продлится до 28 декабря 2024 года.

В Херсонской области также работает почта Деда Мороза. В библиотеке Любимовки Каховского округа прошел «библиомикс» на тему открытия почты. Дети узнали о празднике и новогодних обычаях других стран, а затем написали свои письма Деду Морозу, делясь своими желаниями и достижениями.