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В Донбассе и Новороссии стартовала акция «Письмо Деду Морозу»
В Донецкой народной республике и Херсонской области началась акция «Письмо Деду Морозу», позволяющая детям бесплатно отправить письма в Великий Устюг благодаря усилиям «Почты Донбасса».
Все отделения почтовой связи ДНР принимают и пересылают письма и открытки, адресованные в Вологодскую область, на безоплатной основе. Особенно уделено внимание дошкольным и школьным учреждениям, которые отвечают за сбор и доставку писем в ближайшие почтовые отделения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Первый заместитель генерального директора ГУП ДНР «Почта Донбасса» Евгений Гришунов призвал воспитателей и учителей способствовать участию детей в акции, отметив, что почта примет письма без задержек.
В рамках акции «Почта Донбасса» устанавливает специальные почтовые ящики в отделениях связи, декорированные и снабженные инструкцией по заполнению адресного ярлыка. В других отделениях письма будут приниматься без очереди. Акция охватывает все возрастные группы детей и их родителей и продлится до 28 декабря 2024 года.
В Херсонской области также работает почта Деда Мороза. В библиотеке Любимовки Каховского округа прошел «библиомикс» на тему открытия почты. Дети узнали о празднике и новогодних обычаях других стран, а затем написали свои письма Деду Морозу, делясь своими желаниями и достижениями.