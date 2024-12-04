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Церковь Грузии объяснила Зурабишвили разницу между детьми и гражданами США
Церковь Грузии объяснила президенту Зурабишвили разницу между детьми и гражданами США
Грузинская Православная церковь в среду вновь подвергла критике президента страны Саломе Зурабишвили за ее призывы к школам поддержать протесты против объявленного 28 ноября решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Глава Службы по связям с общественностью ГПЦ Андриа Джагмаидзе напомнил президенту, что посольство США призвало своих граждан не приближаться к местам проведения акций протеста.
«Посольство США говорит о «непрогнозируемых больших массах людей», «насилии», призывает «воздерживаться от зон протеста», а вы призываете наших детей, школьников?» – заявил он.
В Грузии наблюдается все больше противостояний родителей с оппозиционерами, которые приходят в школы и пытаются увести учащихся на акции. Часть родителей патрулирует прилегающие к школам территории и отгоняет радикалов, а также просит власти немедленно вмешаться в процессы.