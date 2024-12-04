Церковь Грузии объяснила Зурабишвили разницу между детьми и гражданами США

Церковь Грузии объяснила президенту Зурабишвили разницу между детьми и гражданами США

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Глава Службы по связям с общественностью ГПЦ Андриа Джагмаидзе напомнил президенту, что посольство США призвало своих граждан не приближаться к местам проведения акций протеста.

«Посольство США говорит о «непрогнозируемых больших массах людей», «насилии», призывает «воздерживаться от зон протеста», а вы призываете наших детей, школьников?» – заявил он.

В Грузии наблюдается все больше противостояний родителей с оппозиционерами, которые приходят в школы и пытаются увести учащихся на акции. Часть родителей патрулирует прилегающие к школам территории и отгоняет радикалов, а также просит власти немедленно вмешаться в процессы.