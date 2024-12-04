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В Казахстане решили ужесточить уголовное наказание за кражу невест
Казахстанские власти планируют ужесточить уголовное наказание за похищение женщин для брака. Мажилис (нижняя палата парламента) республики готовится рассмотреть соответствующие поправки в законодательство.
Как сообщили в пресс-службе палаты, двое депутатов подняли вопрос о необходимости решения этой проблемы на уровне законодательства, что получило поддержку от спикера Мажилиса Ерлана Кошанова, передает ТАСС.
Как пишет издание «Тенгриньюс», палата планирует рассмотреть поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые сделают наказание за похищение женщин более суровым. На данный момент такие преступления квалифицируются как «Похищение человека» и влекут наказание до семи лет заключения.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае назвал практику похищения невест «вопиющим мракобесием» и подчеркнул необходимость правовой оценки этой проблемы.
В августе прошлого года офис уполномоченного по правам человека в Казахстане предложил ввести отдельную статью в местный уголовный кодекс, предполагающую введение наказания за похищение невест; подобная статья уже есть в уголовных законодательствах Узбекистана, Киргизии и Туркменистана.