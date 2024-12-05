Взрыв прогремел в Кривом Роге

Показатель упадка Франции – стремительно убывающее влияние в Африке. Все больше правительств континента, ранее лояльных Парижу, заявляют о нежелании видеть французские войска на своей территории.2 комментария
Показатель упадка Франции – стремительно убывающее влияние в Африке. Все больше правительств континента, ранее лояльных Парижу, заявляют о нежелании видеть французские войска на своей территории.2 комментария
Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.20 комментариев
В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни». Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Программа «Время героев» по поручению президента опубликовала почтовый адрес для подачи заявок
Программа «Время героев» по поручению президента России Владимира Путина опубликовала почтовый адрес для подачи заявок, их можно отправлять не только через интернет, но и традиционной почтой, сообщается в Telegram-канале программы.
Путин рассказал об этой возможности во время встречи с военнослужащими, проходящими реабилитацию после ранений в зоне СВО. Встреча прошла в Центре инновационных технологий и ортопедии имени Пирогова, где глава государства обсудил с участниками программы новые возможности участия.
Заявки можно отправлять по адресу: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, д. 70/54, Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС. В письме необходимо указывать ФИО, дату рождения, текущую должность, а также описать свой гражданский управленческий опыт и государственные награды, если они имеются.
Церковь Грузии объяснила президенту Зурабишвили разницу между детьми и гражданами США
Глава Службы по связям с общественностью ГПЦ Андриа Джагмаидзе напомнил президенту, что посольство США призвало своих граждан не приближаться к местам проведения акций протеста.
«Посольство США говорит о «непрогнозируемых больших массах людей», «насилии», призывает «воздерживаться от зон протеста», а вы призываете наших детей, школьников?» – заявил он.
В Грузии наблюдается все больше противостояний родителей с оппозиционерами, которые приходят в школы и пытаются увести учащихся на акции. Часть родителей патрулирует прилегающие к школам территории и отгоняет радикалов, а также просит власти немедленно вмешаться в процессы.
Российское дипведомство подчеркнуло, что это решение стало «беспрецедентным случаем», передает ТАСС.
Причина аннулирования визы озвучена мальтийским председательством как «в силу не зависящих от них обстоятельств», сообщили в МИД России.
Ранее Мальта, председательствующая в ОБСЕ, направила приглашения всем странам-членам на заседание СМИД, включая Россию.
Семеро военных президентской бригады ВСУ сдались в плен в Великой Новоселке
Семеро военнослужащих отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины добровольно сдались в плен российским войскам в районе Великой Новоселки, сообщает ТАСС. По словам самих украинских военных, они сложили оружие после того, как российские бойцы вошли на их позиции.
На данный момент плененные солдаты находятся в безопасности. Российская сторона оказывает им всю необходимую помощь, отмечает источник.
Ранее в Курской области пятеро военных из карательного подразделения ВСУ, осужденных за изнасилование, добровольно сдались в плен.
Снайпер ВСУ Юрий Маслюков оказался в плену после того, как заснул на позиции, когда его товарищ ушел за провиантом.
На Кураховском направлении двое военнослужащих 79-й бригады ВСУ сдались в плен российским солдатам после атаки дронами и агитации через боевую звуковещательную платформу.
«Вчера мы вернулись в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова», – приводит слова Карлсона ТАСС.
В видео, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России), журналист сообщил что «запись интервью» уже «закончена», оно «выйдет очень скоро». По словам Карлсона, интервью «получилось абсолютно захватывающим». Он подчеркнул, что Лавров является «самым опытным министром иностранных дел в мире».
Рассказывая об интервью, Карлсон сообщил, что Лаврову были заданы вопросы о том, где Россия и США «находятся сейчас» и приближаются ли страны к «беспрецедентному конфликту». «Есть ли способ вернуть Россию из сферы влияния Китая в сферу влияния Запада? Постоянен ли этот союз? И означает ли избрание Дональда Трампа окончание этой войны, которая меняет мир, экономику США, глобальную экономику и ставит под угрозу жизнь каждого человека на этой планете?» – сказал Карлсон.
Карлсон заявил, что США «незаметно для большинства американцев оказались в состоянии реальной войны с Россией, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет». По его словам, американские военные фактически участвуют в боевых действиях против «русских в России».
«Мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса», – считает Карлсон. Журналист добавил, что в Вашингтоне «никто не работает над тем, чтобы конфликт не превратился в ядерный холокост». По его словам, эскалация достигла апогея после решения президента США Джо Байдена об ударах тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь России.
В феврале Карлсон взял резонансное интервью у президента России Владимира Путина. В апреле вышли интервью Карлсона с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, а также с российским философом Александром Дугиным.
Большинство стран поддержали снижение cтатуса охраны волков по Бернской конвенции со «строго охраняемых» до «охраняемых», решение вступит в силу с 7 марта, передает Reuters.
Сейчас волков можно убивать или ловить только в случаях, когда они представляют серьезную угрозу для скота или безопасности. С новым статусом вопрос «должен регулироваться с целью сохранения популяций вне опасности», что фактически является гораздо более низким порогом для охоты на них.
Комиссия ЕС предложила это изменение в 2023 году, поскольку рост численности волков привел к конфликтам с местными фермерскими и охотничьими сообществами и призывам принять меры для предотвращения нападений на домашний скот.
«Важная новость для наших сельских общин и фермеров. Нам нужен сбалансированный подход между сохранением дикой природы и защитой наших средств к существованию», – заявила фон дер Ляйен.
Соответствующий документ был принят комитетом Бернской конвенции Совета Европы. Предложение инициировала глава Еврокомиссии. В 2022 году хищник, зашедший на территорию ее поместья в Нижней Саксонии, растерзал и съел пони фон дер Ляйен по кличке Долли, пишет «Коммерсант».
Генсек НАТО Марк Рютте признал продвижение России и призвал к усилению помощи Украине
Россия продвигается по всей линии фронта на Украине, заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе, передает ТАСС. Он подчеркнул, что фронт «движется на Запад», и призвал страны альянса увеличить поставки оружия Киеву, чтобы поддержать украинские позиции.
Генсек также сообщил, что новое командование НАТО в Висбадене, предназначенное для координации поставок оружия Украине, заработает до конца года. Первоначально планировалось, что это случится осенью, заменив формат «Рамштайн», в котором координацией занимались США.
Марк Рютте выразил надежду, что страны НАТО смогут «поставить Украину в позицию силы, когда придет время для переговоров». Он подчеркнул необходимость усиления помощи в условиях продвигающегося на Запад фронта.
Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что миссия НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины в Висбадене с января возьмет на себя координацию помощи альянса.
Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, генсек НАТО Марк Рютте предложил отложить мирные переговоры с Россией до укрепления позиций Украины.
Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми сообщил, что 99% военной помощи Украине поступает от стран НАТО, и призвал союзников продолжать поддержку Киева.
«Специально обученные люди», — сказал Мантуров с улыбкой, отвечая на вопрос корреспондента Кремлевского пула Александра Юнашева.
Соответствующее видео журналист разместил в своем Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин сравнил удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита, от которого образуются целые озера. Он также заявил о способности «Орешника» разлагать цель на элементарные частицы.
Как отметили западные СМИ, ракета «Орешник» стала серьезной угрозой для Европы.
Пашинян сообщил о заморозке участия Армении в деятельности ОДКБ
Пашинян заявил о том, что отношения между Арменией и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перешли в стадию, когда возврат к прежнему уровню сотрудничества становится все более труднодостижимым, сообщает ТАСС.
По его словам, Ереван больше не участвует в обсуждении документов, принимаемых в рамках ОДКБ, и не накладывает вето на них. Пашинян подчеркнул, что Армения фактически считает себя вне ОДКБ и позволяет остальным странам – членам организации действовать по своему усмотрению.
«Я думаю, что здесь мы прошли точку необратимости», – отметил Пашинян в своем выступлении в парламенте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что отношение Армении к ОДКБ связано с внутренними проблемами и ситуацией в Карабахе, а генеральный секретарь ОДКБ подтвердил, что Армения остается союзником организации.
Reuters: План Трампа содержит уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО
Как сообщает Reuters, команда советников Дональда Трампа разработала предложения по окончанию конфликта на Украине, которые могут включать в себя уступку крупных территорий страны России на неопределенное время. Предложения, выдвинутые тремя ключевыми советниками, в том числе будущим спецпосланником Трампа по России и Украине, отставным генерал-лейтенантом Китом Келлогом, предполагают отказ Украины от вступления в НАТО.
Советники Трампа попытаются заставить Москву и Киев начать переговоры, используя различные рычаги влияния. В частности, они предлагают прекратить военную помощь Киеву, если он не согласится на переговоры, и увеличить ее, если президент России Владимир Путин откажется от переговоров. Трамп обещал завершить конфликт в течение 24 часов после инаугурации, но пока не раскрывает деталей.
Аналитики и бывшие чиновники по вопросам нацбезопасности сомневаются в осуществимости этого плана из-за сложности конфликта. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский, столкнувшись с нехваткой ресурсов и потерей территорий, выразил заинтересованность в переговорах. Однако Путин может не проявить интереса к переговорам, поскольку имеет территориальные преимущества и может рассчитывать на дальнейшие успехи на поле боя, отмечает Reuters. Россия контролирует Крым и значительные части Донбасса, а также значительные территории Запорожья и Херсона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, офис Зеленского повысил требования для начала дипломатического урегулирования конфликта, настаивая на полноценном вступлении Украины в НАТО. Генсек НАТО Марк Рютте настаивает на увеличении поставок оружия Украине перед началом возможных мирных переговоров с Россией, чтобы усилить позиции Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет никаких оснований для переговоров между Россией и Украиной.
Военный эксперт Кашин: Боевикам в Сирии доступны боевой опыт ВСУ и техника НАТО
«Во-первых, масштаб сотрудничества украинских специалистов с боевикам ХТШ (террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам», прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») может быть не настолько серьезным, как это хотелось бы представить Киеву. Украина нередко приписывает себе активность везде, где атакуют российских военных», – отметил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, военный эксперт.
«Тем не менее сотрудничество действительно есть, и в первую очередь потому, что сейчас почти ни у кого в мире нет реального опыта ведения боевых действий. А у ВСУ он есть. И очевидно поэтому Запад привлекает украинских специалистов в той или иной степени в различных частях мира, где ведутся конфликты», – рассуждает собеседник.
«Теоретически пара-тройка опытных операторов БПЛА могут передать сирийским боевикам некие приемы и ухищрения работы. Сомнительно, что это сыграло решающую роль в наступлении ХТШ, но свой вклад наверняка внесло», – добавил спикер.
«Кстати, Украина сама стремится быть частью таких операций. Они считают, что тем самым повышают свой рейтинг в глазах американских кураторов и пытаются доказать свою полезность. Эта история, в принципе, была типичной и для холодной войны, когда некоторые младшие партнеры США могли использоваться в операциях за пределами региона», – напомнил он.
«Что же касается технической помощи боевикам, то, насколько я понимаю, она в основном идет из Турции. Турции, как члену НАТО, доступна западная техника. Соответственно, дроны, устройства слежения и связи, различные тепловизоры и прочее вполне могут использоваться боевиками ХТШ», – резюмировал эксперт.
Американцы и украинцы помогают террористам в Сирии, сами боевики «откровенно бравируют» поддержкой со стороны спецслужб Украины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. По его словам, члены террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») и украинские специалисты были замечены в научном центре провинции Алеппо.
Дипломат подчеркнул, что «взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии». Главное управление разведки Украины снабжает «боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями», указал он.
Сирийские боевики переняли тактику использования беспилотников у украинских инструкторов, подтвердил специалист по изучению БПЛА. По его словам, они теперь активно используют дроны-камикадзе в ночное время, что указывает на их оснащение ночными камерами или тепловизорами, характерными для ВСУ.
Эксперт говорит, что это является результатом тренировки, проведенной зарубежными специалистами, сообщает РИА «Новости». «Я сам был на СВО и видел, как там работают БПЛА. Приехав сюда, я наблюдаю, что боевики используют такую же тактику, как и украинцы», – сказал он, напомнив про надписи на английском языке на дронах.
О том, что эскалация в Сирии имеет «украинский след», сказала и официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, которые признаны таковыми Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Обращаем внимание на то, что среди боевиков-иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства, явно не обошлось без так называемого украинского следа», – цитирует ее ТАСС.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие три важнейших урока должна извлечь Россия из падения Алеппо.
Филиппинское судно протаранило китайский военный корабль у рифа Скарборо
Филиппинское служебное судно умышленно протаранило корабль береговой охраны Китая возле спорного острова Хуанъянь в Южно-Китайском море, сообщает ТАСС. Эта территория является предметом территориального спора между Китаем и Филиппинами. Инцидент произошел с участием филиппинского судна № 3003 и китайского судна № 3302.
По заявлениям представителя Управления морской полиции Китая Лю Дэцзюня, филиппинское судно проигнорировало неоднократные предупреждения китайской стороны. Оно совершило крутой поворот, пошло задним ходом и таким образом умышленно столкнулось с китайским кораблем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, корабли Китая применили водомет против филиппинского судна в Южно-Китайском море, что Филиппины сочли агрессией со стороны Китая, а позже Китай привел свои войска в боеготовность в этом регионе.
«Коммерсантъ»: Анастасия Боцан-Харченко заменит Жириновского в списке кандидатов ЛДПР на выборах
Как передает «Коммерсантъ», дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от партии на предстоящих выборах в Госдуму-2026. Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе Станислав Наумов подтвердил данную информацию, заявив, что она будет ключевой частью проекта партии.
По словам Наумова, подготовка к выборам уже началась, формируется программа развития депутатов, избранных в 2024 году, которые составят основу списка кандидатов. Он выразил уверенность, что среди них будет и Анастасия Боцан-Харченко.
Анастасия родилась в 1983 году в незарегистрированном союзе Жириновского и Татьяны Тезиковой. В свидетельстве о рождении ее отцом указан Владимир Жириновский. В 2010 году она вышла замуж за госслужащего Аркадия Боцан-Харченко, который ранее занимал должность вице-губернатора Владимирской области. У них двое детей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году мероприятий по празднованию 80-летия Владимира Жириновского на государственном уровне, а эксперты объяснили необходимость широкого празднования юбилея Жириновского в 2026 году.
Выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», Путин подчеркнул, что компания Volkswagen покинула Россию по политическим причинам, передает RT. Он отметил, что Москва не принимала никаких мер, не связанных с рыночной экономикой, чтобы повлиять на решение компании.
Путин выразил обеспокоенность тем, что сотрудники, оставшиеся без работы из-за закрытия предприятий, сталкиваются с экономическими трудностями. «Чтобы этого не было, не надо принимать никаких решений в сфере экономики по политическим мотивам», – добавил президент.
Ранее сообщалось, что автоконцерн Volkswagen впервые в своей почти 90-летней истории планирует закрыть заводы в Германии и сократить десятки тысяч сотрудников.
Кадыров сообщил об атаке дрона на Грозный, разрушена заправка и полицейский участок
Инцидент произошел в среду, когда беспилотник ударил по центру города, вызвав разрушения, есть пострадавшие среди мирного населения, передает ТАСС.
Во время прямой линии Кадыров отметил, что удар пришелся на автозаправку и крышу казармы полицейского полка, что повлекло за собой значительные повреждения. «Пострадали мирные люди», – добавил он.
Ранее в среду сообщалось, что беспилотник в Чечне якобы попытался нанести удар по казарме полка спецназа.