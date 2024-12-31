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«Ансар Аллах»: Удары США по Сане не сказались на боеспособности хуситов
«Ансар Аллах»: Атака США по Сане не снизила боеспособность йеменского движения хуситов
Авиаудары ВВС США по объектам движения «Ансар Аллах» в Сане не повлияли на их военный потенциал, так как атаки были произведены по практически пустующим районам, заявил член политбюро «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад.
Хузам аль-Асад заявил, что авиаудары ВВС США не оказали значительного влияния на боеспособность хуситов, сообщает ТАСС. Аль-Асад подчеркнул, что удары были нанесены по районам, уже подвергавшимся обстрелам более 300 раз за последние десять лет, и в настоящее время эти районы практически пустуют.
По словам аль-Асада, атаки американских ВВС не изменили военной ситуации в регионе, контролируемом хуситами. Он отметил, что удары были направлены на пустующие зоны, что и предотвратило возможные серьезные изменения в военном раскладе сил.
Объекты в Сане, где были произведены удары, находятся под контролем хуситов, однако, как утверждает аль-Асад, это не повлияло на продвижение и возможности «Ансар Аллах» в Йемене. Движение продолжает удерживать свои позиции и не испытывает значительных потерь в ресурсах или людях, заверил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов в северо-западной части столицы Йемена Саны пострадали объекты военно-промышленного комплекса в районе Ан-Нахда.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус обвинил Израиль в авиаударе по аэропорту Саны, где находился его самолет, и сообщил о ранении члена экипажа.