Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.6 комментариев
Депутат Рады: «Гигаватт Зеленского» выполнен лишь на 10-30%
К концу декабря в рамках проекта «Гигаватт Зеленского» на Украине подключено лишь от 10 до 30% маневровой газовой генерации, заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
Железняк отметил, что из обещанной мощности генерации подключено лишь от 0,1 до 0,3 ГВт маневровой газовой генерации, передает РБК.
В июне украинский лидер Владимир Зеленский озвучил планы по восстановлению потерь мощности на 1 ГВт, однако к концу декабря проект находится лишь в начальной стадии.
Украинский Forbes назвал инициативу «гигаваттом Зеленского».
Ранее в министерстве энергетики Украины заявили, что не успеют до конца года запустить обещанные 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии.
Глава администрации Черкасской области Игорь Табурец сообщал, что энергосистема на Украине находится в крайне сложном состоянии.