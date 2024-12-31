Депутат Рады: «Гигаватт Зеленского» выполнен лишь на 10-30%

Tекст: Валерия Городецкая

Железняк отметил, что из обещанной мощности генерации подключено лишь от 0,1 до 0,3 ГВт маневровой газовой генерации, передает РБК.

В июне украинский лидер Владимир Зеленский озвучил планы по восстановлению потерь мощности на 1 ГВт, однако к концу декабря проект находится лишь в начальной стадии.

Украинский Forbes назвал инициативу «гигаваттом Зеленского».

Ранее в министерстве энергетики Украины заявили, что не успеют до конца года запустить обещанные 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии.

Глава администрации Черкасской области Игорь Табурец сообщал, что энергосистема на Украине находится в крайне сложном состоянии.