КМИС: Украинцы теряют веру в светлое будущее в составе ЕС

КМИС: Снизилась вера украинцев в процветание в составе ЕС до 55% в декабре 2024 года

Tекст: Елизавета Шишкова

Как пишет Foreign Affairs, количество украинцев, верящих в процветание страны в составе ЕС, резко сократилось. В октябре 2022 года 88% респондентов были уверены в светлом будущем Украины в составе ЕС. Однако в декабре 2023 года эта цифра снизилась до 73%, а в декабре 2024 года опустилась до 55%.

Каждый пятый украинец, а именно 19%, считает, что через десять лет экономике страны будет нанесен серьезный ущерб, и значительная часть населения покинет Украину. Эти данные отражают растущий пессимизм среди граждан.

Кроме того, идея возвращения территорий также стала менее популярной. В мае 2023 года, перед началом контрнаступления ВСУ, только 10% украинцев были готовы отложить этот вопрос. К концу года число сторонников отложения этого вопроса увеличилось до 38%.

В статье также отмечается, что доля пессимистов, предсказывающих неблагоприятное развитие событий, выросла с 19% в декабре 2023 года до 28% в декабре 2024 года.

Напомним, опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине.

Также сообщалось, что по данным опроса аналитического центра «Социальный мониторинг», 64% украинцев выступают за переговоры с Россией для прекращения боевых действий.