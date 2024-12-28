Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.0 комментариев
Британия заявила, что передала Украине более 4 тыс. беспилотников с 2022 года
Замминистра обороны Британии Люк Поллард сообщил, что с февраля 2022 года киевский режим получил от Лондона более 4 тыс. беспилотников.
Киев получал устройства с широким спектром возможностей, включая разведку, наблюдение и рекогносцировку, логистическими и ударными функциями, передает «Лента.ру» со ссылкой на слова Полларда.
Большинство переданных дронов обладают ударными возможностями, способствуя или напрямую обеспечивая летальный эффект.
Поллард также отметил, что Британия намерена продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется. Он подчеркнул, что меньшая часть переданных беспилотников предназначалась в основном для логистических целей.
Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что правительство лейбористов в Британии во главе с Киром Стармером стало менее активно поддерживать Украину.