Жительница Суджи описала побег из города при атаке дронов ВСУ

  • Новость часаСВР раскрыла планы США и Британии устроить атаки на российские базы в Сирии
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    2024 год перевернул Ближний Восток
    Фицо пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии
    Bloomberg предсказало освобождение Курской области к весне
    Эксперт рассказал, зачем США собирают генетические данные россиян
    ФСБ помешала украинским спецслужбам взорвать офицера Минобороны
    Фицо ответил на нападки Зеленского словами «я не ваш слуга»
    Шольц обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу ракет для Киева
    Минфин США предупредил о достижении в январе потолка госдолга
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

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    Константин Косачев Константин Косачев Норвежские моряки нарушили мораль и право

    Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов К территориальным претензиям Трампа следует отнестись всерьез

    Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.

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    28 декабря 2024, 09:31 • Новости дня

    Жительница Суджи описала побег из города при атаке дронов ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жительница Суджи в Курской области рассказала, как украинские беспилотники отрезали мирным жителям путь к эвакуации из города при начале наступления.

    Жительница рассказала о драматических событиях, произошедших 6 августа, когда дроны ВСУ пытались не пускать людей из города, передает РИА «Новости».

    «У нас двери открылись от взрывной волны, и мы молились, чтобы эти снаряды не прилетели... Шестого числа – это было нечто. Свистело так, даже перерыва не было. А уже утром, когда был перерыв, допустим, минуты три, в этот период дроны летали, не давали людям выехать, просто не давали. Были сбросы постоянные, хлопки», – пояснила она.

    Семья с тремя детьми была вынуждена прятаться в коридоре, закрывая ушки ребенку, чтобы уберечь его от звука взрывов. Однажды, выйдя на улицу, они услышали жужжание и хлопок, после чего воцарилась тишина.

    Собрав лишь необходимые документы и одеяло, женщина с мужем, дочерью и матерью покинула Суджу, оставив все вещи. Они направились в Курск, не имея жилья и родных в этом городе, и теперь проживают в пункте размещения.

    В конце декабря Следственный комитет завершил расследование дела против четырех бойцов 61-й бригады ВСУ, которых обвиняют в организации терактов в Курской области, а также в минировании участков местности и запугивании местных жителей.

    28 декабря 2024, 02:24 • Новости дня
    Фицо заявил Зеленскому, что не является его слугой

    Премьер Словакии Фицо ответил на нападки Зеленского словами «Я не ваш слуга»

    Фицо заявил Зеленскому, что не является его слугой
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на нападки украинского лидера Владимира Зеленского, подчеркнув, что не является его слугой и не обязан безвозмездно помогать Украине.

    Фицо подчеркнул, что осознает давление, которому подвергается Зеленский, передает РИА «Новости».

    «Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать», – сказал Фицо.

    Такое заявление последовало после того, как Фицо подвергся нападкам со стороны Зеленского на пресс-конференции, прошедшей после их встречи на саммите Евросоюза в Брюсселе. Словацкий премьер также указал, что Зеленский после встречи в Брюсселе позволил себе еще более резкие заявления в социальных сетях – по его словам, Зеленский был «еще более надменным и дерзким».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выразил обеспокоенность встречей Фицо с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский обвинил Фицо в излишнем интересе к российским энергоресурсам и предположил, что тот хочет подорвать поставки американского газа в Европу, а также призвал словацкие силы безопасности обратить внимание на возможное участие Словакии в «сомнительных схемах» с оплатой российского газа.

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    28 декабря 2024, 00:31 • Новости дня
    МИД сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса»

    МИД России сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса» против российских войск

    МИД сообщил о разработке Киевом и Западом тактики «химического пояса»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим при содействии западных кураторов разработал тактику боевых действий с использованием «особого химического пояса», предполагающую подрыв емкостей с токсичными химикатами в зоне боевых действий, сообщил МИД России.

    «Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск. С сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорск и Купянск для размещения вдоль автодорог и на основных транспортных развязках», – сообщается на сайте МИД России.

    По замыслу Киева, это должно было замедлить наступление российских войск и выиграть время для укрепления обороны ВСУ в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

    МИД сообщил, что Россия продолжает отслеживать факты применения украинскими вооруженными формированиями токсичных химикатов в зоне специальной военной операции.

    Киевский режим использует широкий спектр токсичных химикатов, но основными являются раздражающее вещество хлорпикрин и синильная кислота. В ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения нелетальных токсичных химикатов Украиной.

    Украинская сторона применяет химикаты на основе хлорпикрина и хлорацетофенона, а также смеси этих веществ в Донецке, Горловке, Артемовске и других районах. Фиксируются факты использования химических боеприпасов вблизи гражданского населения и российских военнослужащих.

    Ряд обнаруженных отравляющих веществ и их рецептур производились и стояли на вооружении только в США.

    Выявлено порядка 20 случаев применения украинскими спецслужбами токсичных химикатов для отравления продуктов питания, в результате чего погибли как минимум 15 человек. В частности, использовался рицин.

    Москва надеется на объективную оценку международным сообществом действий киевского режима. Ожидается, что государства-члены Конвенции о запрещении химического оружия сделают соответствующие выводы о нарушениях Киевом международных норм.

    «Назрела необходимость противопоставить здравый смысл неуемным амбициям стран «коллективного Запада» превратить ОЗХО наряду с другими специализированными многосторонними структурами в инструмент обеспечения своих геополитических интересов», – говорится в заявлении МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала ноту ОЗХО с доказательствами использования Украиной химических веществ.

    Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, и его помощник погибли после взрыва в Москве. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что доклады Кириллова о применении химического оружия на Украине вызвали международный резонанс, став «слишком болезненными» для Киева и его западных партнеров.

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    26 декабря 2024, 14:50 • Видео
    Илон Маск будет менять власть в Германии

    Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

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    28 декабря 2024, 00:57 • Новости дня
    Фицо пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии

    Премьер Словакии Фицо заявил о возможной остановке поставок электроэнергии на Украину

    Фицо пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа через украинскую территорию, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «После 1 января мы оценим ситуацию и возможности ответных мер в отношении Украины. Если это будет неизбежно, то мы остановим поставки электроэнергии, в которой Украина остро нуждается», – приводит слова Фицо ТАСС.

    Словакия на 2025 год, по словам Фицо, обеспечит газом национальных потребителей. Фицо подчеркнул, что для Словакии транзит газа через Украину и собственную территорию важен, поскольку республика получает за это ежегодно от 400 до 500 млн евро. Премьер отметил, что если Киев остановит транзит газа, то Братислава понесет значительные финансовые убытки.

    Фицо рассказал, что на саммите ЕС в Брюсселе украинский лидер Владимир Зеленский предлагал компенсировать эти потери за счет замороженных российских активов в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО, но словацкий премьер отказался от такого предложения. Он отметил, что другие страны ЕС также не поддерживают быстрое принятие Украины в альянс.

    Премьер-министр Словакии прогнозирует, что остановка транзита газа приведет к росту цен на газ в Европе и значительным финансовым потерям для ЕС, которые Фицо оценивает в 120 млрд евро. Однако, по его словам, финансовые убытки самой Украины окажутся гораздо ниже – «только 800 млн евро».

    «Это экстремально дорогостоящий жест, за который будем платить мы в ЕС», – сказал Фицо. Остановка транспортировки газа через Украину, по словам словацкого премьера, является экономическим самоубийством для ЕС и прежде всего соответствует интересам США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа после 31 декабря 2024 года. «Если это будет другая страна, которая получает от России газ, а потом отправляет свой газ, то это то же самое, что отправлять деньги России», – отметил при этом Зеленский. Первыми от решения Киева пострадают Словакия, Австрия, Венгрия и Молдавия, которые и получают газ транзитом через Украину в годовом объеме в 15 млрд кубометров.

    Фицо совершил визит в Москву для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным вопроса продолжения поставок газа, после чего Зеленский заявил, что словацкие правоохранители должны расследовать связи премьера с Россией.

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    28 декабря 2024, 03:55 • Новости дня
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    Уралвагонзавод не нашел «ничего особенного» в западной бронетехнике
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конструкторы изучили подбитую западную военную технику и не нашли в ней «ничего особенного», несмотря на заявления зарубежных СМИ о наличии чувствительных технологий, сообщил Уралвагонзавод.

    В частности, специалистами из Нижнего Тагила был изучен немецкий танк Leopard 2A6. Некоторые зарубежные СМИ заявляли, что эти танки не производились на экспорт, поступали из резервов бундесвера и обладали чувствительными технологиями, передает РИА «Новости».

    Однако представитель Уралвагонзавода отметил: «Разборка и исследования конструкторами УВЗ подбитой в ходе СВО западной техники показали, что ничего особенного, с точки зрения конструкции, в ней нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью на Уралвагонзавод привезли немецкий танк Leopard, подбитый в ходе спецоперации, чтобы специалисты концерна могли изучить его для оценки его военно-технического уровня.

    В 2023 году были озвучены предварительные результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского ОПК, где указывалось, что бронетехника обладает излишней и не всегда рациональной сложностью конструкции.

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    27 декабря 2024, 20:57 • Новости дня
    Украина получила первую партию СПГ из США

    Украина приняла первую партию СПГ из США объемом 100 млн кубометров

    Украина получила первую партию СПГ из США
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский холдинг «ДТЭК» сообщил о получении первой партии сжиженного природного газа из США в объеме около 100 млн кубометров.

    Партия объемом около 100 млн кубометров была доставлена в СПГ-терминал Ревитуса в Греции на судне Gaslog Savannah, передает ТАСС. Судно прибыло в порт в пятницу утром.

    В сообщении «ДТЭК» отмечается, что эта поставка направлена на укрепление энергетической безопасности Украины. Она осуществлена за несколько дней до прекращения транзита российского газа через украинскую территорию.

    Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что транзит российского газа через Украину остановится 1 января в 7 утра. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что отказ Украины разрешить транзит газа через свою территорию может привести к серьезному конфликту между странами.

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    27 декабря 2024, 13:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР
    Российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Активными действиями подразделений группировки «Запад» освобождены Загрызово в Харьковской области и Ивановка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад и двух бригад теробороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены 25 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник за минувшую неделю потерял более 3080 военнослужащих, три танка, в том числе немецкий Leopard, три бронетранспортера, включая два американских М113, 53 орудия полевой артиллерии, из них 24 западного производства. Уничтожены восемь станций РЭБ и четыре полевых склада с боеприпасами.

    В течение недели подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника шести механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и четырех бригад теробороны ВСУ. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад и двух бригад теробороны ВСУ, отчитались в Минобороны.

    За прошлую неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 2450 военнослужащих, 11 танков, в том числе американский Abrams и немецкий Leopard, 13 боевых машин пехоты, включая немецкую Marder, CV-90 шведского производства и пять американских Bradley, 13 бронетранспортеров, в том числе два М113 и Stryker производства США, а также 44 другие бронемашины. Уничтожены 25 орудий полевой артиллерии и девять станций РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Восток» в результате активных действий на этой неделе освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР. Нанесли поражение формированиям мотопехотной, трех механизированных бригад, двух бригад теробороны и нацгвардии ВСУ. Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 1140 военнослужащих, 22 орудия полевой артиллерии, из них четыре самоходные артустановки и гаубицы калибра 155 мм производства стран НАТО, перечислили в Минобороны

    В результате действий подразделений Южной группировки войск за прошедшую неделю освобождены населенные пункты Гигант и Островского в ДНР.

    Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух штурмовых, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю на этом направлении ВСУ потеряли свыше 1970 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе британский Spartan и американский М113, три бронемашины, 22 орудия полевой артиллерии, из них семь американского производства, восемь складов с боеприпасами, сообщил Конашенков.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Красное и Новый Труд в ДНР. Нанесли поражение подразделениям семи механизированных, двух мотопехотных, двух егерских, пехотной и штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и теробороны, бригад нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции Украины.

    Отражены 76 контратак противника. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3815 военнослужащих, шесть танков, в том числе немецкий Leopard, шесть машин пехоты, семь бронетранспортеров, включая американские М1117 и четыре М113, 11 других бронемашин. Уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

    Потери ВСУ составили до 455 военнослужащих и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ и три полевых склада боеприпасов.

    За неделю на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили населенный пункт Гигант в ДНР. Днем ранее ВС России освободили Новый Труд в ДНР. На этой неделе они также освободили Сторожевое в ДНР.

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    28 декабря 2024, 06:59 • Новости дня
    Посол России в Бельгии оценил отношение НАТО к возможности мира на Украине

    Посол России в Бельгии Токовинин заявил об отсутствии в повестке НАТО темы мирных переговоров по Украине

    Посол России в Бельгии оценил отношение НАТО к возможности мира на Украине
    @ w80/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В повестке дня НАТО нет темы мирного урегулирования конфликта на Украине, акцентируется внимание на военной помощи Киеву, заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин.

    «Если говорить об официальной позиции Североатлантического альянса, то таких пунктов в повестке дня НАТО, насколько мне известно, нет», – приводит слова Токовинина РИА «Новости».

    На последних встречах министров обороны и иностранных дел НАТО вопросы завершения конфликта или мирных переговоров не обсуждались, сообщил он.

    Токовинин подчеркнул, что акцент альянса сделан на наращивании военной помощи Украине. В этой связи создается новое натовское командование в Висбадене, которое будет заниматься координацией содействия Украине. Руководить им будет американский генерал Кристофер Каволи.

    Посол также отметил, что НАТО обсуждает увеличение военного производства, повышение военных расходов и активизацию маневров в Европе. «Все это – с прицелом на подготовку к конфликту с Россией. К сожалению, акцент сейчас ставится именно так», – пояснил он.

    Такая позиция поддерживается и генсеком НАТО Марком Рютте, который призывает сосредоточиться на военной помощи Украине, чтобы Киев мог вести переговоры «с позиций силы».

    Однако, как отметил дипломат, на уровне отдельных стран-членов НАТО, таких как Венгрия и Словакия, существуют противоположные настроения, и они активно выступают за скорейшее прекращение конфликта. Он подчеркнул, что в обществе все больше людей считают курс на эскалацию конфликта с Россией стратегически ошибочным.

    Однако в целом курс НАТО в отношении России остается ошибочным и опасным, ведет к дальнейшей эскалации в Европе, заявил посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рютте заявил о необходимости увеличения оборонных расходов и укрепления промышленности, отметив, что альянсу следует «действовать сейчас, чтобы предотвратить потенциальные угрозы в будущем». Генсек НАТО призвал добиться усиления Украины на поле боя до начала мирных переговоров с Россией. Рютте заявил, что НАТО сосредоточится на поставках оружия Украине, назвав это приоритетной задачей.

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    28 декабря 2024, 08:30 • Новости дня
    На Украине заявили о почти 400 взрывах под Запорожьем за сутки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под подконтрольным киевскому режиму городом Запорожье за сутки прозвучали 397 взрывов, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров.

    В результате взрывов разрушены несколько объектов инфраструктуры, заявил Федоров, передает РИА «Новости».

    По его словам, в регионе прозвучало не менее 397 взрывов за минувшие сутки.

    Федоров не стал уточнять, какие именно объекты пострадали.

    Утром в субботу украинские СМИ сообщили, что в Николаевской области Украины действует воздушная тревога, в самом Николаеве прозвучали взрывы.

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    27 декабря 2024, 23:26 • Новости дня
    Bloomberg предсказало освобождение российскими войсками Курской области к весне

    Bloomberg предсказало отступление ВСУ со всей территории Курской области в ближайшие месяцы

    Bloomberg предсказало освобождение российскими войсками Курской области к весне
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия может вытеснить украинские войска из Курской области в ближайшие месяцы, это лишит Киев важного козыря в ожидаемых мирных переговорах с Россией, пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

    Как заявило Bloomberg, украинские военные испытывают нехватку людских ресурсов и неуверенность в поставках вооружений от союзников.

    Чиновники в США предполагают, что при усилении давления со стороны Москвы киевским войскам удастся удерживать позиции лишь до весны, прежде чем они будут вынуждены отступить, в противном случае они рискуют оказаться в окружении.. Российскими войсками уже освобождено около половины захваченной ВСУ территории в Курской области.

    Американские чиновники считают, что даже после отступления действия ВСУ все еще можно будет представить как тактический успех Украины. Двое чиновников выразили надежду, что украинский лидер Владимир Зеленский отдаст приказ об отступлении достаточно скоро, чтобы избежать больших потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что на Курском направлении за все время боевых действий противник потерял более 44,5 тыс. военнослужащих.

    Президент России Владимир Путин заявил, что сомнений в том, что ВСУ будут выбиты из Курской области, нет, после освобождения региона будет произведена оценка ущерба и проведены все восстановительные работы.

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    28 декабря 2024, 07:43 • Новости дня
    Московский суд оштрафовал мужчину за выкрикивание нацистского лозунга в метро

    Tекст: Александра Юдина

    Суд в Москве на 50 тыс. рублей оштрафовал уроженца Крымской области Вадима Скабелина за причисленный к нацистским выкрик «Слава Украине» в метро.

    Скабелин был оштрафован на 50 тыс. рублей за выкрикивание лозунга «Слава Украине» в Московском метрополитене, передает РИА «Новости».

    Как указано в судебных документах, инцидент произошел в вестибюле станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии. Скабелин многократно выкрикивал лозунг в общественном месте, что было зафиксировано в видеоматериалах и подтверждено показаниями свидетелей.

    Документы также указывают, что Скабелин имеет отрицательное отношение к спецоперации, а его действия были направлены на дискредитацию российской армии. На суде Скабелин признал свою вину.

    Напомним, в январе 2024 года Министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН*) и ее атрибутику и символику, включая лозунг «Слава Украине – героям слава», в перечень нацистских.


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    27 декабря 2024, 18:52 • Новости дня
    В Киеве убрали названия Москвы и Минска с Аллеи городов-героев
    В Киеве убрали названия Москвы и Минска с Аллеи городов-героев
    @ @warmuseum_ua

    Tекст: Евгения Караваева

    Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне инициировал демонтаж названий городов Москва и Минск в Аллее городов-героев в Киеве якобы для проведения реставрации.

    В Киеве из Аллеи городов-героев убрали названия Москвы и Минска, передает ТАСС. Это инициировано Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне. Демонтированы и изображения советских медалей «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.

    Как сообщила пресс-служба музея, «решение принято после исследований, проведенных специалистами Национального реставрационного центра». Однако остался неясным вопрос о том, вернут ли элементы на свои места после реставрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее село под Одессой переименовали в честь украинской разведки, в Кривом Роге снесли памятники Пушкину и Лермонтову, а в парке Славы в Киеве демонтировали бюст Ковпака.


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    28 декабря 2024, 01:20 • Новости дня
    Шольц обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Taurus Киеву

    Шольц отверг идею поставок Украине ракет Taurus и обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по этому вопросу

    Шольц обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Taurus Киеву
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц придерживается «опасного зигзагообразного курса» по вопросу поставок Украиине крылатых ракет Taurus, заявил действующий канцлер Олаф Шольц.

    Шольц подтвердил, что не намерен поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. В качестве причины он назвал необходимость избегать эскалации конфликта между Россией и НАТО, передает ТАСС со ссылкой на t-online.

    По словам канцлера, Германия стремится поддерживать Украину в максимально возможной степени, однако при этом действует с осмотрительностью, чтобы не подвергать риску европейскую безопасность. «Именно поэтому я дал понять, что не буду поставлять крылатые ракеты Taurus», – заявил Шольц.

    Он раскритиковал Мерца, за его непоследовательность в отношении поставок вооружений. Как указал Шольц, Мерц первоначально поддерживал идею поставок Taurus, затем изменил свое мнение перед выборами на востоке Германии. В октябре же, по словам канцлера, Мерц «сформулировал своего рода ультиматум о поставках».

    «Это то, что я называю опасным зигзагообразным курсом», – подчеркнул глава правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг после вотума недоверия Шольцу и назначил досрочные выборы на 23 февраля.

    Шольц выступает против передачи Украине ракет Taurus. В отличие от него, Мерц заявлял о поддержке возможных поставок дальнобойных систем вооружения Украине.

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    28 декабря 2024, 04:55 • Новости дня
    Стало известно содержание нового пакета военной помощи США Украине

    Associated Press сообщило о намерении США направить Украине новый пакет военной помощи на 1,25 млрд долларов

    Стало известно содержание нового пакета военной помощи США Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США планирует предоставить Украине военную помощь в 1,25 млрд долларов до января 2025 года, включая боеприпасы для NASAMS и HAWK, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников.

    В новый пакет помощи войдет «значительное количество боеприпасов», в том числе для систем ПВО NASAMS и HAWK, ракеты Stinger, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды. Официальное объявление о предоставлении помощи ожидается 30 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    По информации источников, знакомых с планами Белого дома, уходящая администрация намерена отправить как можно больше военной помощи Киеву до завершения президентского срока Джо Байдена в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби сообщил о том, что США передадут Украине военную помощь, включая средства противовоздушной обороны, в ближайшие дни.

    Байден приказал Пентагону продолжать усиливать военную поддержку Украины, включая поставки ракет и артиллерийских снарядов.

    Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог ответить на вопрос о будущем денег для помощи Киеву, если нынешняя администрация не успеет их израсходовать.

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    27 декабря 2024, 18:44 • Новости дня
    Пенсионера арестовали за поджог машины полиции в центре Москвы

    Суд арестовал пенсионера за поджог полицейской машины около Арбата в Москве

    Tекст: Евгения Караваева

    Замоскворецкий суд Москвы арестовал пенсионера, обвиняемого в поджоге полицейской машины вблизи Арбата по поручению мошенников с Украины.

    Замоскворецкий суд Москвы арестовал пенсионера, обвиняемого в поджоге полицейской машины возле Арбата в Москве, передает ТАСС.

    По информации суда, он действовал по заданию мошенников с Украины. Мужчину обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: теракт и умышленное уничтожение чужого имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за 10 дней по указанию телефонных мошенников с Украины в России пенсионерами и студентами совершено более 40 поджогов и взрывов пиротехники. МВД предупреждает о вероятности дальнейших призывов украинских спецслужб к преступлениям в России.

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    27 декабря 2024, 21:48 • Новости дня
    Словакия заявила о готовности принять мирные переговоры по Украине

    Словакия выразила готовность принять мирные переговоры по Украине на своей территории

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна готова принять мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине и обеспечить гостеприимство участникам.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что его страна готова стать площадкой для проведения мирных переговоров по Украине, передает ТАСС. Об этом он написал на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).

    Фицо подчеркнул, что Словакия будет готова и гостеприимна, если кто-то решит организовать мирные переговоры. По его словам, Словакия намерена содействовать процессу урегулирования конфликта, предоставляя необходимую поддержку и инфраструктуру для проведения встреч.

    Ранее Словакия неоднократно высказывалась за необходимость мирного разрешения конфликта на Украине и подчеркивала свою готовность участвовать в международных усилиях по его разрешению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, премьер-министру Словакии Роберту Фицо президент Украины Владимир Зеленский предложил взятку в полмиллиарда евро из конфискованных у России средств за отказ Братиславы от возражений по поводу принятия Украины в НАТО.


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