Жительница Суджи описала побег из города при атаке дронов ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Жительница рассказала о драматических событиях, произошедших 6 августа, когда дроны ВСУ пытались не пускать людей из города, передает РИА «Новости».

«У нас двери открылись от взрывной волны, и мы молились, чтобы эти снаряды не прилетели... Шестого числа – это было нечто. Свистело так, даже перерыва не было. А уже утром, когда был перерыв, допустим, минуты три, в этот период дроны летали, не давали людям выехать, просто не давали. Были сбросы постоянные, хлопки», – пояснила она.

Семья с тремя детьми была вынуждена прятаться в коридоре, закрывая ушки ребенку, чтобы уберечь его от звука взрывов. Однажды, выйдя на улицу, они услышали жужжание и хлопок, после чего воцарилась тишина.

Собрав лишь необходимые документы и одеяло, женщина с мужем, дочерью и матерью покинула Суджу, оставив все вещи. Они направились в Курск, не имея жилья и родных в этом городе, и теперь проживают в пункте размещения.

В конце декабря Следственный комитет завершил расследование дела против четырех бойцов 61-й бригады ВСУ, которых обвиняют в организации терактов в Курской области, а также в минировании участков местности и запугивании местных жителей.