Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.0 комментариев
Лавров заявил о тайных предложениях Франции по Украине
Лавров раскрыл тайные обращения Франции к России по украинскому вопросу
Франция неоднократно обращалась к России с предложением помочь наладить диалог по украинскому вопросу через закрытые каналы, исключая участие Киева, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что данные инициативы французской стороны предлагали обсуждение украинской ситуации без участия самого Киева, передает ТАСС.
Лавров отметил, что Франция стремится занимать активную позицию в различных международных вопросах, включая украинский кризис, и Россия приветствует такое желание. Однако он выразил сомнения относительно искренности этих инициатив и их возможных результатов. Министр также подчеркнул, что предложения французов по вопросу Украины поступали в обход широко провозглашаемого Западом принципа «ни слова об Украине без Украины».
Ранее Франция предложила создать коалицию европейских государств для постоянного размещения на Украине миротворческих сил, что может потребовать направить от 75 до 90 тыс. военнослужащих.
Россия выразила готовность к переговорам по украинскому кризису, если они будут обсуждать первопричины и учитывать российские требования.