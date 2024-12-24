WP: Байден планирует новые санкции против энергосектора России

The Washington Post: Байден введет санкции против российского энергосектора для усиления позиций Трампа

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом пишет The Washington Post. Эти меры обсуждаются в контексте последних недель его пребывания на посту. Источники издания утверждают, что новые санкции могут предоставить будущей администрации Дональда Трампа дополнительные рычаги влияния в возможных переговорах с Россией, передает ТАСС.

Санкции, по словам инсайдеров, будут нацелены на иностранные суда, перевозящие российскую нефть в незападные страны, а также на российских экспортеров нефти, которые еще не попали под санкционные списки. Планы также включают возможность отзыва лицензий, позволяющих банкам обрабатывать операции с российскими энергоносителями.

Ранее Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против российских компаний и судов, участвующих в проекте «Северный поток – 2», а также против оператора проекта Nord Stream 2 AG, в то время как Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемых в обходе санкций и торговых ограничений.