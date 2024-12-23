Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента.2 комментария
В Хмельницкой области Украины после взрывов повреждено предприятие
В результате ночных взрывов в Хмельницкой области было повреждено оборудование одного из местных предприятий, сообщил глава областной администрации Сергей Тюрин.
Тюрин заявил о повреждении оборудования на одном из предприятий региона. Как пишет ТАСС, информация появилась в Telegram-канале чиновника.
В ночь на понедельник в Хмельницкой области, где расположен город Староконстантинов, раздавались взрывы. Город находится на востоке области и известен военным аэродромом, размещенным на его территории.
Ранее сообщалось, что несколько инфраструктурных объектов были повреждены в районах Запорожской области, подконтрольных Киеву, после объявления воздушной тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсоне взрыв повредил объект критической инфраструктуры, в Одесском районе также были повреждены объекты припортовой и транспортной инфраструктуры, а в Киеве пострадал объект инфраструктуры из-за взрыва.