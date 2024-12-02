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Обвиняемым в хищениях при переоборудовании авто для МВД запросили 9,5 лет колонии
Прокуратура запросила до девяти с половиной лет обвиняемым в хищениях при переоборудовании авто МВД
В прениях сторон обвинение запросило для фигурантов дела о хищении 1,1 млрд рублей при переоборудовании легковых автомобилей для МВД от девяти до девяти с половиной лет колонии.
Обвинение в прениях сторон потребовало для бывших полковника МВД России Евгения Никитенко, учредителя ООО «Центр подготовки и поддержки «Движение» Сергея Кузьменко, гендиректора этой фирмы Дениса Давыдова и менеджера по корпоративным клиентам подразделения «Шкода» (филиал ООО «Фольксваген Груп Рус» в столице) Елены Яковлевой от девяти до девяти с половиной лет колонии, передает «Коммерсант».
Их обвиняют в хищении 1,1 млрд рублей при переоборудовании автомобилей для МВД. Прокурор заявил о завышении стоимости работ и присвоении разницы, ссылаясь на результаты технической и финансовой экспертизы.
Дело о мошенничестве было возбуждено 25 марта 2021 года. Следствие утверждает, что Никитенко предложил Кузьменко и Давыдову установить завышенные цены на переоборудование 4 тыс. автомобилей для Госавтоинспекции. Прокурор предложил признать их виновными и назначить штрафы, а также лишить Никитенко звания полковника полиции.
Адвокаты обвиняемых отрицают вину своих подзащитных, утверждая, что цена соответствовала объему и качеству работ, а экспертиза следствия была некорректной. Они настаивают на оправдательном приговоре, подчеркивая, что все автомобили МВД работают исправно, а нареканий у ведомства не было.
Оглашение приговора по делу назначено на 9 декабря 2024 года.
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