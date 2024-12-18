У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.9 комментариев
Госдеп: Никто не диктует Киеву, когда начинать переговоры
Миллер заявил, что никто извне не диктует Киеву время начала переговоров
Киев обладает правом самостоятельно решать вопрос о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине, и никто извне не может диктовать ему условия или сроки, заявил представитель Госдепа США Мэттью Миллер.
Миллер заявил, что США считают, что никто не имеет права диктовать Киеву, когда начинать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».
Его слова стали ответом на заявление избранного американского президента Дональда Трампа, который отметил, что Владимир Зеленский должен готовиться к сделке.
Миллер подчеркнул, что «никто снаружи Украины не может диктовать Украине, если и когда им вступать в переговоры». Он отметил, что Киев «заработал право принимать решения» о переговорах. По его мнению, мировое сообщество не имеет полномочий принуждать Украину к началу переговорного процесса.
Ранее Дональд Трамп высказал мнение, что Зеленский должен быть готов к заключению сделки по Украине.
Избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции сообщил о планах начать переговоры с Владимиром Путиным и представителями Украины для урегулирования конфликта.
Также Трамп заявил, что в этом вопросе достигнут «небольшой прогресс».
Между тем, представитель Белого дома Кирби заявил об отказе администрации США вести переговоры по Украине без участия Киева.