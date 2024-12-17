У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.3 комментария
Politico: В Вашингтоне сотрудники Байдена ищут работу при Трампе
Politico сообщило о борьбе сотрудников администрации Байдена за работу после смены власти в США
В преддверии перехода власти к Дональду Трампу сотрудники администрации президента США Джо Байдена активно ищут новые рабочие места, зачастую соглашаясь на понижение должностей из-за дефицита вакансий, пишет газета Politico.
В Вашингтоне сотрудники администрации действующего президента США Джо Байдена активно ищут новые рабочие места в преддверии передачи власти Дональду Трампу, сообщает ТАСС.
В условиях нехватки вакансий многие готовы согласиться на менее престижные должности. Наибольшим спросом пользуются места в комитетах Конгресса или у демократов, занимающихся обороной и внешней политикой.
Politico отмечает, что также рассматриваются вакансии в международных консалтинговых фирмах и аналитических центрах. Ситуация еще более усложняется из-за того, что многие госслужащие из Пентагона, Госдепартамента и других ведомств также ищут новые возможности, особенно после заявлений Дональда Трампа о намерении провести масштабную чистку в федеральных агентствах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп назначил телеведущего и ветерана Пита Хегсета на пост министра обороны США, что вызвало недоумение в Вашингтоне из-за его отсутствия опыта в оборонной политике и международных отношениях. Трамп также назначил Ричарда Гренелла специальным посланником по международным миссиям для работы в кризисных точках, таких как Венесуэла и Северная Корея.