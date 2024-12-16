Преступления в онлайн-сфере предложили признать отягчающим фактором

В России предложили считать онлайн-преступления отягчающим обстоятельством

Круглый стол на тему мошенничества в социальных сетях и мессенджерах открыл Рифат Сабитов, который подчеркнул, что мошенники используют сложные способы для кражи данных и средств граждан. Он отметил: «Ни одна серьезная структура по телефону так не работает».

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил считать онлайн-преступления отягчающим обстоятельством. Он сообщил, что в 2024 году 80% краж в России происходит дистанционно, и сумма похищенных средств составляет около 158 млрд рублей, хотя реальная цифра может быть выше, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова рассказала о вовлечении подростков в преступные сообщества. Она отметила рост числа поджогов критической инфраструктуры, совершенных подростками. Белякова подчеркнула необходимость просветительской работы для предотвращения таких преступлений.

Заместитель начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, полковник полиции Максим Толкачев отметил важность создания доверенной цифровой среды, чтобы пользователи могли безопасно вводить свои данные.

Тему создания безопасной среды продолжил член Общественного совета при Минцифры России, директор департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов. Он обратил внимание коллег на важный аспект этой работы – переход на отечественные почтовые сервисы. Спикер напомнил, что одним из самых популярных сервисов в России является Gmail, и он не отличается ни надежностью работы, ни качеством защиты. В сентябре 2024 года в профильные организации, такие как Минцифры России, Роскомнадзор, Общественный совет при Минцифры России и РОЦИТ поступило более 1000 обращений в связи с неполадками в работе почтового сервиса Gmail от Google. Пользователи сообщали о проблемах с установкой двухфакторной аутентификации и о невозможности зарегистрировать новый аккаунт.

Маслов добавил, что почтовый ящик на Gmail в абсолютном большинстве случаев создается не осознанно, а принудительно из-за необходимости создания аккаунта Google при покупке смартфона. Позже эту электронную почту используют как основную, в том числе и на «Госуслугах». По словам эксперта, это достаточно слабое звено, которое открывает мошенникам варианты доступа к персональным данным. «На этом фоне стоит подумать, каким образом донести до жителей нашей страны мысль о том, что стоит пользоваться нашими сервисами», – сказал он.

Руководитель отраслевых проектов GR службы ГК «Солар» Евгения Изотова рассказала о методах хакеров, включая фишинг и брутфорс-атаки, которые угрожают безопасности данных пользователей.

«Хакеры действуют от имени организаций или их представителей, которым пользователи склонны доверять, тем самым их легко ввести в заблуждение. Злоумышленники пытаются убедить вас передать им конфиденциальные данные или открыть к ним доступ», – сказала она, добавив, что хакеры могут также взломать слабый пароль.

Директор по антифроду «Билайна» Петр Алферов сообщил, что ситуация с мошенническими звонками улучшается – полтора года назад каждый третий подобный вызов происходил с использованием подмены номера.

Сейчас в результате проведенной в отрасли связи реформы и внедрения Минцифры верификации вызовов их число составляет меньше 1%: «В течение 2024 года был внедрен достаточно эффективный процесс, когда операторы начали маркировать вероятные мошеннические и спамерские вызовы. На текущий момент количество маркируемых вызовов достигает примерно 13 млн звонков в день. И это очень сильно повысило критическое мышление абонентов. Люди стали понимать, что, скорее всего, к ним стучатся мошенники или спамеры, и должным образом реагировать на эту ситуацию. Все это давление, которое создавалось на вызовы, сильно изменило вектор атаки мошенников. На текущий момент мы видим, что порядка 80% успешных звонков, успешных атак происходит именно в мессенджерах. Мы со стороны «Билайна» знаем, что многие банки реализовали специальную систему, которая позволяет защитить наших абонентов, наших граждан от звонков в мессенджерах».