  • Новость часаБундестаг выразил вотум недоверия Шольцу
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российские удобрения заставили Польшу поступиться принципами
    Шольц предложил президенту Германии распустить Бундестаг
    Асад впервые рассказал, как покинул Сирию
    Певица Долина рискует лишиться еще двух квартир
    Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей СВО
    Путин назвал «курскую авантюру» Киева преступлением против народа России
    Путин: Серийный выпуск «Орешника» начнется в ближайшее время
    Названы сроки формирования нового рода войск в России
    Преступления в онлайн-сфере предложили признать отягчающим фактором
    Мнения
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Трамп хочет погасить госдолг Америки биткоином

    В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые могли быть куплены ею еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Проблема Украины решается договором России и Германии

    Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.

    4 комментария
    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    86 комментариев
    16 декабря 2024, 18:59 • Новости дня

    Путин: Успехи российских компаний имеют значение для всей страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов отметил успехи российских компаний, подчеркнув, что они имеют значение для всей страны и ее экономики.

    «Мы с вами встречаемся перед Новым годом регулярно, очень рад вас видеть. Хочу вас поздравить с результатами. Они есть, это очень важно, и не только для ваших коллективов, для ваших компаний, это важно для всей страны, для всей экономики, для тех людей, которые работают на ваших предприятиях. А это вся страна и есть», – сказал Путин, открывая встречу, его выступление публикует Telegram-канал Кремля.

    По словам главы государства, Россия заинтересована в успехе отечественных компаний, так как «за этим успехом – успех всей экономики страны».

    Путин также обозначил цели на следующий год. Это сбалансированный экономический рост, развитие экономики предложения, продолжение и введение в действие новых нацпроектов для обеспечения технологического роста, развитие логистики, страховой и платежной инфраструктур.

    Особое внимание Путин уделил кадровому вопросу. «Но, разумеется, в последние годы, если не десятилетия, мы говорим об этом постоянно, – это кадры. Кадры в современных условиях чрезвычайно важно – нужно, чтобы и по их количеству мы не отставали, и по качеству. Нужно, чтобы это были люди хорошо подготовленные, действительно устремленные в будущее», – сказал он.

    Также Путин призвал не забывать про решение экологических проблем. «Но в целом под предлогом реальных, существующих и даже нарастающих отчасти трудностей нам нельзя забывать про решение экологических вопросов. За этим – здоровье, жизнь миллионов граждан нашей страны», – указал президент.

    15 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    Морской эксперт оценил причины крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе

    Морской эксперт: У танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе была возможность переждать шторм

    Морской эксперт оценил причины крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Обычно ответственность за крушение судна принимает на себя капитан корабля. Однако вина может лежать и на администрации порта, выпустившего танкеры в плавание в штормовую погоду, рассказал газете ВЗГЛЯД источник в речном пароходстве. Ранее в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие 9 тыс. тонн мазута.

    «Выход любого судна из порта оформляется заблаговременно. «Волгонефть» представляет собой танкер класса «река-море». Строили такие суда еще в 70-х годах, соответственно, их эксплуатация должна быть особенно аккуратной. При отправлении необходимо учитывать каждую деталь. Обычно, такие суда отправляются в плавание на относительно небольшой промежуток времени», – рассказывает источник газеты ВЗГЛЯД в речном пароходстве.

    «Конечно, в текущей ситуации еще предстоит разобраться. Многие детали трагедии остаются неясны. Однако в большинстве крушений ответственность за произошедшее принимает на себя капитан судна. Не исключаю, что решение об отправке в рейс в плохую погоду принимал именно он. Обычно, возможность отстояться и переждать шторм всегда имеется», – акцентирует он.

    «Но вина также может лежать и на руководстве порта. Если судно только отошло от берега, то вполне возможно, что администрация не порекомендовала команде задержать рейс. Имелась ли у них информация о штормовых условиях – еще один вопрос, в котором предстоит разобраться», – считает собеседник.

    «Тем не менее, повторюсь: для точного назначения виновных еще предстоит более подробно разобраться в ситуации. Что касается мазутного пятна, то, боюсь, в неспокойной обстановке что-либо предпринять не получится. Скорее всего, придется дождаться стабилизации погоды. Только после этого можно будет начать очистительные работы», – полагает эксперт.

    «Обычно этот процесс происходит следующим образом: место разлива обнесут бонами. На данный участок акватории будет ограничен заплыв посторонних судов. К пятну можно подпускать лишь те корабли, которые будут непосредственно работать над его ликвидацией. Занимаются подобной работой обычно администрации порта, в ведении которого находится зона загрязнения», – заключил источник.

    Ранее в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Информация об аварии на первом судне поступила около 12:00 мск. Машина перевозила 4,3 тыс. тонн мазута. ЧП произошло в восьми км от берега. В условиях шторма у корабля оторвалась носовая часть. На борту находилось 13 человек, которые укрылись в кормовой части. Команду удалось эвакуировать, однако один ее член погиб.

    В настоящий момент 11 пострадавших доставлены в городскую больницу Анапы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Спустя час МЧС сообщило о повреждении второго судна. Танкер сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. Экипаж корабля состоит из 14 моряков. В общей сложности оба танкера перевозили 9 тыс. тонн мазута.

    Объем загрязнения акватории уточняется. Пресс-служба Минприроды России сообщила, что на месте работают специалисты Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений по Южному Федеральному округу. На текущий момент на месте аварии проводятся необходимые замеры для оценки ситуации.

    По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, о начале спасательных работ распорядился лично Владимир Путин. Глава государства поручил создать правительственную рабочую группу, которую возглавит вице-премьер Виталий Савельев. В ее задачи также будет входить ликвидация последствий разлива топлива.

    Как сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Крыма и Севастополя, по результатам аварии были возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. После известий о гибели члена экипажа, одно из дел переквалифицировали на более тяжкий состав.

    Коментарии (17)
    16 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин предсказал бегство киевских властей за границу
    Путин предсказал бегство киевских властей за границу
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что киевские власти могут покинуть страну под прикрытием влиятельных покровителей, чьи интересы они защищают.

    Путин на заседании коллегии Министерства обороны заявил, что киевские власти могут в будущем сбежать за границу, передает РИА «Новости». По его словам, они сделают это под прикрытием тех, чьи задания выполняют. Путин также добавил: «Скорее всего, так и будет».

    Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что единственным возможным способом закончить конфликт на Украине является полная капитуляция Киева.

    Коментарии (15)
    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 12:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил мирный отвод российских военных из Дамаска

    Эксперт Лямин: Мирный отвод российских военных из Дамаска обеспечили дипломаты

    Эксперт объяснил мирный отвод российских военных из Дамаска
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Анастасия Куликова

    Внутри Сирии сейчас наблюдается период укрепления новой власти, которая заинтересована в минимизации конфликтов и эксцессов. Отсюда координация действий с Россией и примирительные жесты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска.

    «Военное присутствие России распространялось на разные части Сирии. Так, например, наши наблюдательные посты находились на севере страны около границы с Турцией, а также около Голанских высот в провинции Дераа», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин. Он уточнил, что сейчас постепенно происходит отвод российских сил к базам Хмеймим и Тартус, в том числе и из Дамаска.

    Лямин считает, что основным интересантом такого развития событий является Турция. Впрочем, аналитик указал и на мнение оппозиции Сирии. «Договоренности, заключенные с прежними сирийскими властями, утратили свою силу и фактически уже не действуют. Поэтому происходит передислокация российских военных», – сказал он. Эксперт обратил внимание на то, что отвод российских военных происходит мирно.

    «Дело в том, что внутри Сирии наблюдается период укрепления новой власти. Она заинтересована в том, чтобы это время прошло спокойно и без каких-либо конфликтов и эксцессов. Отсюда и координация действий между сторонами, и примирительные жесты, и заявления по отношению ко всем внутренним и внешним игрокам», – пояснил спикер.

    При этом будущее российских баз в Сирии остается туманным. «Что будет дальше – неизвестно. Пока этот вопрос остается для новой власти республики второстепенным. Я думаю, что он будет решаться после того, как вооруженной оппозиции удастся укрепиться в стране. Однако не стоит исключать конфликтов внутри пришедших к власти группировок по разным темам, в том числе по базам России», – рассуждает эксперт.

    Вместе с тем он указал на работу российских дипломатов, которые ведут переговоры с новыми властями Сирии. «Несмотря на все сложности, они делают свою работу. Причем, по всей видимости, диалог также ведется со странами, которые стоят за вооруженной оппозицией. Благодаря переговорам, на мой взгляд, обеспечивается мирная передислокация российских военных», – заключил Лямин.

    Ранее член политбюро группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией и запрещена в РФ) Камаль Лабабиди в интервью британской газете Financial Times сообщил, что Россия вывела не менее 400 военнослужащих из района Дамаска и перебросила их на авиабазу Хмеймим.

    По словам Лабабиди, военные были выведены из штаб-квартиры четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе и из числа тех, кто нес службу в российском посольстве в Дамаске. Эти меры были приняты в координации с новыми сирийскими властями.

    В свою очередь агентство Reuters сообщало, что Россия отводит свои войска с линии фронта на севере Сирии и с постов в Алавитских горах, но не покидает свои две основные базы – Хмеймим в Латакии и военно-морскую базу в Тартусе.

    Высокопоставленный представитель повстанцев, близкий к новой временной администрации, пояснял: «Это вопрос будущих переговоров, и последнее слово будет за сирийским народом».

    Российские военные принимают дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности баз в Сирии, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что безопасность этих объектов является приоритетной задачей, поэтому налаживаются необходимые контакты и принимаются меры предосторожности.

    По словам Пескова, вопрос сохранения российских баз в Хмеймиме и Тартусе в дальнейшем будет зависеть от переговоров с будущим руководством Сирии. Он также указывал, что сейчас в стране наблюдается период трансформации и нестабильности, что делает преждевременным обсуждение этого вопроса.

    В то же время источник ТАСС в Кремле говорил, что российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений на территории республики. По его словам, российские представители контактируют с сирийской оппозицией.

    В то же время оппозиционер Анас аль-Абда, входящий в сирийский национальный совет, базирующийся в Стамбуле, отмечал, что для новых властей страны крайне важно поддерживать хорошие отношения с Россией. Он подчеркивал, что Россия является «очень важным игроком в мире», сотрудничество с ней поможет Сирии справиться с многочисленными вызовами.

    В свою очередь член исполнительного аппарата и глава отдела внешних связей Сирийского национального координационного комитета Ахмед аль-Асрави выражал уверенность в том, что Сирии не следует отказываться от соглашений с Россией, которые отвечают ее интересам. «Мы должны связать их с интересами Сирии и ее связью с арабским делом», – цитировало аль-Асрави РИА «Новости».

    Коментарии (6)
    16 декабря 2024, 14:21 • Новости дня
    Белоусов назвал потери ВСУ с начала спецоперации

    Белоусов: Потери ВСУ за время спецоперации превысили 1 млн человек

    Белоусов назвал потери ВСУ с начала спецоперации
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потери Вооруженных сил Украины с начала спецоперации превысили 1 млн военнослужащих, а в 2024 году российские войска освободили почти 4,5 тыс. кв. км занятых противником территорий, сообщил глава российского Минобороны Андрей Белоусов.

    Белоусов подчеркнул, что боевой потенциал противника был подорван, а потери ВСУ в этом году превысили 560 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    «А всего, как отметил Владимир Владимирович Путин, составили почти 1 млн человек за все время СВО. Только в курской авантюре киевский режим потерял более 40 тыс. военнослужащих», – отметил он.

    Министр добавил, что в 2024 году российские войска освободили почти 4,5 тыс. кв. км территорий на Украине, ранее находившихся под контролем ВСУ. По его словам, «неонацисты контролируют менее одного процента территории Луганской народной республики и еще 25-30% Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей».

    Накануне Минобороны сообщило, что российские войска успешно освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в Донецкой народной республике, отразив ряд контратак ВСУ и нанеся значительные потери противнику.

    Коментарии (5)
    16 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    Путин заявил о признаках утраты государственности на Украине
    Путин заявил о признаках утраты государственности на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о серьезных признаках утраты украинской государственности, подчеркнув нелегитимность киевского руководства.

    В своем выступлении на итоговой коллегии Минобороны он отметил, что киевский режим не защищает интересы украинского народа, а также подчеркнул нелегитимность властей страны, передает ТАСС.

    «Когда мы говорим о нелегитимности, что имеем в виду? На выборы [представители киевского режима] не пошли? Не пошли. А конституция дает возможность продлить полномочия президента? Нет. Конституция дает возможность продлить полномочия только представительного органа власти, Рады. Все. И ссылка на военное положение не имеет значения. Нет в конституции способов продления полномочий президентской власти», – сказал президент России о ситуации на Украине.

    Президент отметил, что источником нынешней украинской власти является госпереворот 2014 года. Люди, находящиеся в Киеве у власти, каждый день совершают преступления и против своего народа, и против нашего, добавил он.

    «По указке тех стран, которые защищают киевский режим, он не защищает интересы украинского народа, это сегодня уже очевидно, по указке тех, чьи интересы он обслуживает и защищает, пойдут и на снижение мобилизации до 18 лет», – сказал Путин.


    Коментарии (19)
    16 декабря 2024, 13:50 • Новости дня
    Путин: Серийный выпуск «Орешника» начнется в ближайшее время
    Путин: Серийный выпуск «Орешника» начнется в ближайшее время
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Серийный выпуск нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который Россия не так давно успешно испытала в ответ на удары западным оружием по российским регионам, будет поставлен на серийное производство в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Как известно, новейшим мощным оружием России стал ракетный комплекс средней дальности «Орешник». В ноябре, в ответ на удары по территории нашей страны с применением западного оружия, он был успешно использован – использовалась баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников».

    Путин также поручил отладить вопросы серийного производства и размещения ударных отечественных систем средней дальности, включая гиперзвуковые.

    Глава государства обратил внимание на риски, связанные с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметив, что РФ будет комплексно реагировать на подобные угрозы.

    «Одновременно с этим нужно отладить все вопросы серийного производства и развертывания подобных ударных отечественных систем, в том числе и гиперзвуковых», — подчеркнул Путин.

    Путин также поручил держать нестратегические ядерные силы в постоянной готовности.

    .

    Коментарии (12)
    16 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Путин назвал «курскую авантюру» Киева преступлением против российского народа
    Путин назвал «курскую авантюру» Киева преступлением против российского народа
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал действия Киева в Курской области преступлением против российского народа и призвал Вооруженные силы выбросить противника с этой территории.

    По словам главы государства, Вооруженные силы России имеют святую обязанность выбросить противника из Курской области, передает ТАСС. Он добавил, что российские спецслужбы должны найти и наказать преступников.

    «Святая обязанность вооруженных сил – выбросить противника с нашей территории, задача органов военной юстиции – зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб – найти и покарать преступников», – сказал Путин.

    Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что в «курской авантюре» киевский режим потерял более 40 тыс. военнослужащих, а общие потери ВСУ с начала спецоперации превысили 1 млн человек.

    Коментарии (5)
    16 декабря 2024, 13:32 • Новости дня
    Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей СВО
    Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей СВО
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации на Украине, об этом он заявил в Национальном центре управления обороной, где проходит ежегодное заседание коллегии Министерства обороны.

    «Обсудим основные итоги работы за 2024 год, определим задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию вооруженных сил. Сразу отмечу, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции», – сказал он.

    Ежегодное мероприятие традиционно посвящено подведению итогов деятельности Вооруженных сил РФ за текущий год, а также постановке задач на следующий, сообщает ТАСС.

    На заседание приглашаются представители командования военных округов, различных видов и родов войск Вооруженных сил РФ, а также руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

    Коментарии (4)
    16 декабря 2024, 16:40 • Новости дня
    Путин в Кремле вручил госнаграды российским победителям Паралимпиады в Париже
    Путин в Кремле вручил госнаграды российским победителям Паралимпиады в Париже
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил государственные награды 13 российским спортсменам, победителям XVII Паралимпийских игр в Париже, а также президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову.

    Церемония награждения прошла в Кремле, передает ТАСС. Медали ордена Почета и ордена Дружбы получили 13 спортсменов, а орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени был вручен президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову.

    Орденом Почета были награждены победители соревнований по плаванию – Роман Жданов, Андрей Калина, Дмитрий Черняев и Валерия Шабалина. Также награды получили легкоатлеты с поражением опорно-двигательного аппарата – Андрей Вдовин, Владимир Свиридов, Евгений Торсунов и Александр Яремчук.

    Орденом Дружбы отмечены успехи Ивана Ревенко, Хетага Хинчагова, Алексея Чуркина и чемпионов по легкой атлетике среди слепых Матвея Якушева и Александра Костина.

    XVII Паралимпийские игры проходили с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже. Российская команда состояла из 88 спортсменов, которые выступали в пяти видах спорта. Несмотря на ограничения, наложенные на российских спортсменов, они завоевали 64 медали, включая 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.

    Напомним, на десятый день Паралимпийских игр в Париже российские спортсмены выиграли четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил об отсутствии допинговых нарушений среди российских спортсменов на этих Играх.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин объявил о повышении численности ВС России до 1,5 млн человек

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о повышении штатной численности Вооруженных сил РФ до 1,5 млн военнослужащих, подчеркнув внимание к совершенствованию боевого состава.

    Владимир Путин объявил о повышении штатной численности Вооруженных сил РФ до 1,5 млн военнослужащих, сообщает ТАСС. Это заявление он сделал на итоговой коллегии Министерства обороны.

    Президент подчеркнул, что Россия уделяет серьезное внимание совершенствованию боевого состава своих вооруженных сил и укреплению их возможностей.

    В рамках этих усилий были сформированы два новых военных округа – Ленинградский и Московский. Также созданы ряд новых частей и соединений. Эти меры направлены на повышение боеспособности и укрепление оборонного потенциала страны.

    Путин отметил важность выполнения этих задач для обеспечения безопасности России. Он подчеркнул, что укрепление военной структуры страны является важным шагом на пути к достижению стратегических целей в области обороны и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин ранее подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил России на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих. Позднее президент прокомментировал это решение, отметив, что оно принято в связи с созданием новых военных округов.

    Коментарии (0)
    15 декабря 2024, 22:59 • Новости дня
    Зарегистрировано свыше 1 млн обращений россиян перед прямой линией с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Число обращений россиян на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 19 декабря, превысило 1 млн, сообщает «Россия 24».

    По данным на вечер воскресенья, зарегистрировано 1015829 обращений, в том числе 537 тыс. телефонных звонков и 255 тыс. текстовых сообщений. Кроме того, зарегистрировано 25 тыс. обращений через официальное мобильное приложение и около 60 тыс. – через специальный сайт, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Россия 24».

    Более 137 тыс. граждан предпочли оставить свои заявки в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», передает ТАСС.

    Лидерами по количеству поданных заявок стали Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа.

    Самыми актуальными темами обращений являются вопросы, касающиеся жилья, инфраструктуры и газификации в регионах, а также вопрос роста цен на топливо и услуги ЖКХ. Лидирующие позиции сохраняет и тема специальной военной операции. Кроме того, многие вопросы касаются деятельности властей, господдержки семей с детьми, образования и пенсий.

    Напомним, Путин заявил, что ознакомился с вопросами на предстоящую прямую линию. Прямая линия будет совмещена с большой пресс-конференцией в формате «Итоги года с Владимиром Путиным». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поступающие на прямую линию обращения помогли Кремлю определить основные проблемы граждан.

    Коментарии (2)
    16 декабря 2024, 13:52 • Новости дня
    Путин поручил создать в ВС России информационный контур со средствами разведки и поражения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поручил создать в российских войсках единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на разных уровнях управления.

    «Для сокращения времени на принятие решений при управлении подразделениями на поле боя создана и показала свою эффективность межвидовая система информационного обмена на базе мобильных устройств. В войска уже поставлено свыше 6,5 тыс. таких систем», – передает ТАСС слова Путина на коллегии Минобороны.

    В результате применения таких комплексов «время на постановку задач снизилось в полтора-два раза», сообщил Путин. «Теперь за счет внедрения передовых разработок ОПК необходимо как можно скорее сформировать единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях управления», – поставил задачу глава государства.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 14:27 • Новости дня
    Белоусов: Россия готовится к возможному конфликту с НАТО в Европе
    Белоусов: Россия готовится к возможному конфликту с НАТО в Европе
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готовится к возможному военному конфликту с Североатлантическим альянсом в Европе в ближайшие десять лет, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

    Белоусов подчеркнул, что решения, принятые на саммите НАТО в июле этого года, свидетельствуют о возможности подобного развития событий, передает ТАСС. Он отметил, что это также отражено в доктринальных документах Соединенных Штатов и других стран НАТО.

    «Это обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие. Об этом говорят решения, которые были приняты на прошедшем в июле этого года саммите Североатлантического альянса», – заявил Белоусов.

    Ранее президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске заявил, что действия западных стран на украинской территории двигают мир к глобальному конфликту. Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение о том, что действия НАТО, включая размещение войск у российской границы, могут привести к третьей мировой войне.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин объявил о премиях в три млн рублей для призеров Паралимпийских игр в Париже
    Путин объявил о премиях в три млн рублей для призеров Паралимпийских игр в Париже
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские паралимпийцы, завоевавшие медали на Играх в Париже, получат дополнительные премии в размере 3 млн рублей, сообщил президент России Владимир Путин на церемонии награждения спортсменов.

    Путин на церемонии вручения государственных наград паралимпийской команде сообщил о принятом решении дополнительно премировать российских призеров Паралимпийских игр в Париже по 3 млн рублей каждому, передает ТАСС.

    «Конечно, все это важно, и госнаграды особенно, но не менее важна и финансовая поддержка. Хочу проинформировать вас о том, что дополнительно к тому, что было сделано, каждый из здесь присутствующих, каждый призер Паралимпийских игр получит премию в 3 млн рублей», – сказал российский лидер.

    Напомним, Путин вручил государственные награды 13 российским спортсменам, победителям XVII Паралимпийских игр в Париже, а также президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову. Президент отметил лидерские позиции российских паралимпийцев, подчеркнув, что россияне гордятся и восхищаются их результатами.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве российских ракетных комплексов над американскими

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что российские ракетные комплексы превосходят американские по мощности и современности.

    На заседании коллегии Минобороны Путин заявил о значительном превосходстве российских ударных комплексов над аналогами Соединенных Штатов, передает ТАСС. По его словам, российские военные создали более современные системы как для наземного, так и для морского и воздушного базирования, включая «Калибры» и «Циркон», гиперзвуковые комплексы.

    Путин напомнил, что в советский период США имели на вооружении ракеты средней дальности разных базирований, в то время как такие системы отсутствовали в арсенале СССР. Однако, как подчеркнул российский лидер, в современную эпоху Россия получила преимущество в этом вопросе.

    Кроме того, президент отметил создание в России ракет средней дальности воздушного базирования, таких как Х-101. Эти ракеты, по словам Путина, значительно превосходят по дальности американские аналоги, преодолевая более 4 тыс. километров. Путин добавил, что Х-101 может быть оснащена ядерными боезарядами, подчеркивая стратегическое преимущество данной системы.

    Ранее Путин заявил, что в войска России поступают передовые роботизированные комплексы, в том числе с использованием технологий ИИ. Он также отметил высокую эффективность российского ударного комплекса «Орешник».

    Коментарии (0)
    Главное
    Шольц: Германия не будет помогать Украине в ущерб собственной безопасности
    Застройщик «ПИК» внесен в санкционные списки ЕС
    Минфин повысил минимальную цену на водку и коньяк
    Кадыров предложил исключить «Хайят Тахрир аш-Шам» из списка террористов
    Белоусов назвал потери ВСУ с начала спецоперации
    Эксперты назвали преимущества выведения БПЛА в отдельный род войск
    В Испании задержали россиянина по подозрению в отмывании денег

    Молдавия оказалась в газовой ловушке из-за Украины

    Молдавия и Приднестровье объявили чрезвычайное положение в свете угрозы остановки поставок российского газа из-за Украины. В самом худшем случае им грозит энергетический блэкаут и гуманитарная катастрофа. Что может сделать Россия, чтобы помочь соседям? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп решил взяться за Зеленского всерьез

    По случаю провозглашения себя «человеком года» избранный президент США Дональд Трамп дал интервью журналу Time. В том, что касается конфликта вокруг Украины, оно оказалось более интересным и «антиукраинским», чем все, что Трамп говорил прежде. Правда, читать приходится «между строк». Сын Трампа более прямолинеен: Владимира Зеленского ждет удар. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия разбивает энергосистему Украины на острова

    В ответ на удар противника по Таганрогу с помощью ATACMS Россия осуществила атаку по территории Украины. Поражены объекты энергетической инфраструктуры, авиабаза, а также промышленные мощности по производству вооружений. Владимир Зеленский назвал этот обстрел одним из самых масштабных за весь период конфликта. К каким последствиям он привел на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль вынуждает новую Сирию возродить арабское военное искусство

    Израиль празднует грандиозную военную победу – полное уничтожение своего многолетнего противника, вооруженных сил бывшей Сирии. На первый взгляд, перед нами подтверждение классической истины о том, что арабы воевать не умеют. На самом деле умеют – и новая Сирия вполне способна это когда-нибудь продемонстрировать. И тогда может содрогнуться не только Израиль, но и весь Ближний Восток. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............