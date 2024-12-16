Стало известно о планах ЕС снизить зависимость от российских энергоресурсов

Евросоюз решил обсудить энергетическую безопасность в условиях окончания сделки Украины и России

Tекст: Мария Иванова

В понедельник, 16 декабря, в Брюсселе пройдет встреча министров энергетики стран Европейского союза, сообщает Bloomberg. Основной темой обсуждения станет подготовка к зимнему периоду в условиях окончания газового транзитного соглашения между Россией и Украиной. Кроме того, ЕС стремится сократить зависимость от ископаемого топлива из России.

На первом заседании с новым комиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном министры обсудят возможности снижения цен и повышения конкурентоспособности европейской промышленности в условиях «зеленого» перехода. По словам председателя встречи из Венгрии, в условиях нестабильных цен, вызванных геополитическими напряжениями и проблемами в цепочках поставок, доступность энергии остается важной задачей. Участники обсудят меры по укреплению европейской промышленности, поскольку энергетический кризис поднял цены на электроэнергию и газ до рекордных уровней.

Комиссия ЕС проинформирует страны-члены о подготовке к зиме, учитывая окончание межправительственного транзитного соглашения между Киевом и Москвой 31 декабря. Хотя европейские цены на топливо снизились благодаря увеличению импорта сжиженного природного газа, они остаются высокими, отмечает агентство. Это создает трудности для домохозяйств и бизнеса. Тем не менее комиссия считает, что регион способен найти альтернативные поставки газа.

Отмечается, что такие страны, как Австрия и Словакия, все еще зависят от российского газа, поступающего через Украину, но ЕС считает, что они могут обойтись и без этих поставок. Однако покупатели газа из Словакии и Венгрии продолжают переговоры для продолжения поставок после окончания транзитного соглашения, в том числе с предложением обмена между Азербайджаном и Россией.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Молдавия и Приднестровье уже объявили чрезвычайное положение в свете угрозы остановки поставок российского газа из-за Украины. В худшем случае им грозит энергетический блэкаут и гуманитарная катастрофа.

Между тем на прошлой неделе сама Украина запросила импорт более 20 тыс. МВт·ч у стран ЕС для стабилизации энергосистемы. После массированного удара по энергетической инфраструктуре Украина обратилась за импортом электроэнергии к пяти соседним странам, включая Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Молдавию.