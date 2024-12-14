В «Единой России» назвали главные задачи в части помощи участникам СВО

Участник СВО Лосунчуков: «Единая Россия» – отличный социальный лифт для ветеранов спецоперации

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Радует, что в партию приходит много участников СВО. Главная задача «Единой России» – наращивать привлечение в свои ряды людей, прошедших спецоперацию. Я не помню, чтобы у нас было такое внимание к участникам боевых действий. Они другие, и наша с ними обоюдная обязанность – перестроиться на гражданские рельсы, но при этом выполнять задачи в политике, в партии, с такой же ответственностью и патриотизмом, как и в зоне СВО», – пояснил Дмитрий Саблин, зампредседателя комитета Госдумы по обороне, участник СВО.

«Собственно, главные темы сегодняшнего съезда – это помощь участникам СВО и их семьям, а также нашим новым, а на самом деле историческим российским регионам. Важно, что партия, включившаяся в помощь СВО с первого дня, отправляет гуманитарные грузы не только воинам, но и гражданскому населению», – добавил Кирилл Лосунчуков, замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области, участник программы «Время героев».

«Кроме того, работа в партии для участников СВО – отличный социальный лифт. Партия подчеркивает, что никто не будет брошен. Это очень контрастирует с отношением, например, к ветеранам войны в Афганистане, когда в 1990-х власти им говорили: «Мы вас туда не посылали». У нас в области участникам СВО полагаются различные выплаты, помощь в трудоустройстве. Активно работают как администрация, так и государственный фонд «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО, «Боевое братство», – заметил он.

«Одно из важнейших достижений партии этом году заключается в том, что более 300 человек по итогам единого дня голосования вошли в региональные законодательные органы власти. На следующий год участники СВО уже войдут в состав муниципальных органов исполнительной власти», – отметил Виктор Аносов, депутат Госсовета Крыма, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Крыма.

«Что касается мер помощи, то у нас в регионе, например, предусмотрено выделение земельных участков для ветеранов. Там проводится электрификация, водопровод. Уже выдано более 2 тыс. участков в Крыму. И очередь не уменьшается, поскольку своеобразный банк обращений все время пополняется», – добавил собеседник.

В субботу в Москве проходит XXII съезд «Единой России», который завершает перезагрузку партии после прихода нового руководства. Партия входит в большой цикл подготовки к выборам в Госдуму 2026 года с обновленным генсоветом, президиумом и уже официальным секретарем. Основными задачами, которые предстоит решить новой команде, станут подготовка к выборным циклам 2025 и 2026 годов, помощь фронту и поддержка участников СВО, помощь президенту и правительству в реализации национальных проектов развития.

В своем выступлении на пленарном заседании партии президент Владимир Путин отметил: «С первого дня СВО «Единая Россия» оказывает поддержку бойцам, вносит инициативы по обеспечению правовых и законодательных гарантий, помогает новым регионам, многое делает для ветеранов боевых действий. «Единая Россия» работает именно там, где решается судьба страны!»

Ранее сообщалось, что участников СВО решили включить в руководство «Единой России». Кроме того, по инициативе партии принято более 130 федеральных законов в сфере поддержки участников СВО и членов их семей. Также известно, что в народной программе «Единой России» появится раздел, посвященный поддержке участников СВО.