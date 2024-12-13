Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.0 комментариев
Песков: Украина уклоняется от переговоров с Россией
Песков: Россия открыта к переговорам с Украиной, но Киев отказывается от них
Россия готова к переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей 2022 года, однако Киев продолжает уклоняться от них, что заставляет Москву продолжать специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Москва открыта к диалогу, но продолжает свою специальную военную операцию, так как Киев уклоняется от переговоров, сообщает ТАСС.
Дмитрий Песков уточнил, что Россия не стремится к временным перемириям, а добивается долгосрочного мира на Украине с выполнением всех условий, обозначенных Москвой.
Он заявил, что перемирие само по себе не является целью России, а цель – устойчивый мир после достижения всех поставленных задач.
Ранее зампред СБ России Дмитрий Медведев отметил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной, если Киев примет современные реалии и предложения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на данный момент Украина не готова к переговорам с Россией, подчеркнув необходимость укрепления позиций страны.
Замглавы МИД Сергей Рябков назвал переговоры с Украиной абсурдными из-за их самозапрета.