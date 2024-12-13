Песков: Украина уклоняется от переговоров с Россией

Песков: Россия открыта к переговорам с Украиной, но Киев отказывается от них

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что Москва открыта к диалогу, но продолжает свою специальную военную операцию, так как Киев уклоняется от переговоров, сообщает ТАСС.

Дмитрий Песков уточнил, что Россия не стремится к временным перемириям, а добивается долгосрочного мира на Украине с выполнением всех условий, обозначенных Москвой.

Он заявил, что перемирие само по себе не является целью России, а цель – устойчивый мир после достижения всех поставленных задач.

Ранее зампред СБ России Дмитрий Медведев отметил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной, если Киев примет современные реалии и предложения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на данный момент Украина не готова к переговорам с Россией, подчеркнув необходимость укрепления позиций страны.

Замглавы МИД Сергей Рябков назвал переговоры с Украиной абсурдными из-за их самозапрета.