Вооруженные силы России успешно отразили 18 контратак ВСУ на сватовско-кременском направлении

Tекст: Мария Иванова

Российские военнослужащие за последние несколько суток успешно отбили почти 20 попыток контратак со стороны Вооруженных сил Украины на сватовско-кременском направлении, сообщает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинская сторона понесла значительные потери из-за недостаточной подготовки своих операций.

Эксперт уточнил, что ВСУ предприняли около 18 штурмовых действий в попытке вернуть ранее утраченные позиции. Контратаки проводились в районах населенных пунктов Лозовая, Зеленый Гай, Копанки, Надия, Макеевка, Невское и Терны. Несмотря на усилия, украинским войскам не удалось достичь своих целей.

Марочко отметил, что при попытках контратаковать украинские силы действовали малыми группами и без надлежащей подготовки, что и стало причиной значительных потерь. Противник не смог эффективно организовать свои действия, что в конечном итоге привело к неудачам на поле боя.

Ранее сообщалось, что на линии фронта у рубежей Луганской народной республики за неделю зафиксировано значительное увеличение контратак ВСУ, однако все они были успешно отбиты российскими военными.

Накануне стало известно, что Киев направил резервы для усиления обороны под Купянском в Харьковской области, в том числе колонну техники с артиллерией, заявил военный эксперт Андрей Марочко. ВСУ усилили оборону в районе Дорошовки, перебросив колонну с артиллерией и бронетехникой на западный берег реки Оскол в Харьковской области.