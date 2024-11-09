Экс-советник Пентагона отметил джентльменское поведение Путина и Лаврова

Tекст: Елизавета Шишкова

Он также обратил внимание на поведение министра иностранных дел Сергея Лаврова. И президент, и глава МИД, по его мнению, всегда демонстрировали джентльменские качества, передает РИА «Новости».

Полковник подчеркнул, что ни Путин, ни Лавров никогда не отказывались пожать руку и не унижали публично руководителей других стран, что, по его мнению, отличает их от западных лидеров. Макгрегор отметил, что это является важной чертой, которая выгодно выделяет их поведение на международной арене.

В заключение Макгрегор выразил мнение, что Соединенные Штаты должны пересмотреть свое отношение к России, признавая ее великой державой и уважая ее интересы. Он добавил, что Америка пока не готова к такому изменению в отношении, но считает, что это необходимо.

Ранее Путин отметил, что Россия открыта для налаживания отношений с США, но инициатива должна исходить от Вашингтона,

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что точная дата или формат общения Путина и Дональда Трампа пока пока не определены.