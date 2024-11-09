В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.13 комментариев
В США назвали Путина джентльменом на фоне западных лидеров
Экс-советник Пентагона отметил джентльменское поведение Путина и Лаврова
Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что президент России Владимир Путин ведет себя как джентльмен, что отличает его от западных лидеров.
Он также обратил внимание на поведение министра иностранных дел Сергея Лаврова. И президент, и глава МИД, по его мнению, всегда демонстрировали джентльменские качества, передает РИА «Новости».
Полковник подчеркнул, что ни Путин, ни Лавров никогда не отказывались пожать руку и не унижали публично руководителей других стран, что, по его мнению, отличает их от западных лидеров. Макгрегор отметил, что это является важной чертой, которая выгодно выделяет их поведение на международной арене.
В заключение Макгрегор выразил мнение, что Соединенные Штаты должны пересмотреть свое отношение к России, признавая ее великой державой и уважая ее интересы. Он добавил, что Америка пока не готова к такому изменению в отношении, но считает, что это необходимо.
Ранее Путин отметил, что Россия открыта для налаживания отношений с США, но инициатива должна исходить от Вашингтона,
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что точная дата или формат общения Путина и Дональда Трампа пока пока не определены.