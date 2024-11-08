Депутат Рады предсказал Зеленскому скорую отставку без переговоров с Россией

В Верховной раде призвали Зеленского начать диалог с Россией ради страны

Tекст: Максим Попов

По словам Шевченко, настало время для диалога. Депутат добавил, что готов лично помочь в организации переговоров. «Я понимаю, что после этого тебе придется уйти, – обратился депутат к Зеленскому. – Но страна важнее личных амбиций. Я помогу если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни», – приводит ТАСС слова народного избранника.



Депутат также предупредил Зеленского, что в случае отказа от переговоров его могут заставить уйти с поста президента. «А не хочешь, тебя заставят уйти, – предупредил Шевченко. – И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира», – написал он.

Напомним, на прошлой недели в Раде заявили, что США давят на Зеленского с требованием выборов на Украине.